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Ekonomi Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinliğe 174 proje başvurusu yapıldı
Ekonomi

Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinliğe 174 proje başvurusu yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:49:24 -
Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinliğe 174 proje başvurusu yapıldı

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) girişimcilere yeni ufuklar kazandırmak ve yol haritaları çizmek amacıyla bu yıl 12'ncisini düzenlediği "Techxtile Start-Up Challenge" etkinliğine bu yıl 174 proje başvurusu geldi.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, programa başvuran girişimci ve girişimci adayları, ilk eğitimlerini Proje Koordinatörü ve Ventures & Mentors League Üst Yöneticisi Ufuk Batum'dan aldı. Online ortamda gerçekleştirilen ve iki gün süren eğitim toplantısında Batum, katılımcılara tekstil sektörü ve sektörün geleceğine ilişkin bilgi verdi.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin de toplantıda yaptığı konuşmada, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi iş birliğiyle TechXtile Start-Up Challenge programı kapsamında şehrin önemli kurumlarıyla yapılan iş birlikleri sayesinde sektörde girişimciliği geliştirecek bir ağ oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 174 girişimci ve girişimci adayının programa başvurmasının sektörün geleceği açısından umut vadettiğini belirten Engin, şunları kaydetti:

"Katılımcılarımızı bu sürece daha donanımlı hazırlamak istiyoruz. Bu bir yarışma değil aslında ve dolayısıyla herhangi bir kaybedeni yok. Tüm katılımcılar çok değerli bilgi ve donanım kazanacaklar.

Global start-up ekosistemine bakıldığında ilk 5 sırada Silikon Vadisi, New York, Londra, Pekin ve Boston yer alıyor. Bu bilgi ve yenilik hubları her gün yeni bir ürün ve hizmet ortaya koyuyorlar. Benzer ekosistemleri bizler de kurabilmeliyiz, kurmak zorundayız."

Engin, "İlk 30 start-up ekosisteminin 12 tanesi ABD'de. Bu verileri Türkiye açısından okuduğumuz zaman start-up ekosistemlerinin sayılarının artması, nitelik olarak da kendilerini geliştirmeleri gerektiği açık. Küreselleşen dünyada Türkiye'nin her alanda olduğu gibi tekstil ve konfeksiyon sektöründe de rakipleriyle mücadele edebilmesinin en önemli basamaklarından biri de budur." ifadelerini kullandı.

Engin, 11 adayın pandemiyle ilgili projelerle başvuru yaptıklarını, akıllı tekstiller, sanal gerçeklik, teknik tekstiller, sürdürülebilirlik ve yapay zeka alanlarında da önemli sayıda proje sunulduğunu bildirdi.


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