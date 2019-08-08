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Tekstil Mühendisliğine büyük ilgi

2019 yılı YKS sonuçlarına göre, Türkiye genelinde ve özellikle Gaziantep’te tekstil mühendisliğine yönelik tercihlerde dikkat çeken artış meydana geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:42
Tekstil Mühendisliğine büyük ilgi

2019 yılı YKS sonuçlarına göre, Türkiye genelinde ve özellikle Gaziantep’te tekstil mühendisliğine yönelik tercihlerde dikkat çeken artış meydana geldi.


Söz konusu artışı değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci, “Birliğimizin de paydaşları arasında yer aldığı, Tekstil, Konfeksiyon ve Deri sektörlerindeki ihracatçı birlikleri tarafından hayata geçirilen, 2019 yılı itibariyle tekstil ve deri mühendisliği bölümlerini tercih eden öğrencilere asgari ücret düzeyinde burs sağlanmasına yönelik proje meyvelerini vermeye başladı. Bu yıl üniversite tercihlerini değiştiren proje, önümüzdeki 10 yılda sektörümüzün kaderini tayin edecek” dedi.


Özellikle Gaziantep Üniversitesinin Tekstil Mühendisliği bölümüne yönelik tercihlerdeki artıştan mutluluk duyduklarını ifade eden Koordinatör Başkan, açılan 15 kişilik kontenjana geçen yıl sadece 4 öğrencinin yerleştiğini, bu yıl ise kontenjanların tamamının dolduğunu belirtti. Kileci ayrıca, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde yer alan tüm mühendislik bölümlerine yerleşen öğrenciler arasında en yüksek puan ile yerleşen öğrencinin tercihinin de tekstil mühendisliği olmasından sektör adına onur duyduklarını, ayrıca Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünün Türkiye’deki diğer tekstil mühendisliği bölümleri arasında bu yıl tavan puanları itibariyle ikinci sırada bulunmasının da Gaziantep adına övünç kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.


Kileci, “Tekstil sektörü yüksek katma değer yaratma potansiyeli ile Türkiye’nin iktisadi hedefleri için kritik öneme sahiptir. Sektörümüzde nitelikli iş gücüne ve sektördeki vizyona yapılan yatırımların karşılığı mutlaka gelecektir. Bu inançla başlayan burs projesinin de sektörümüzün gelecek vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına, bu noktada Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünün ve sanayicilerimizin de katkılarıyla ilimizin tekstil sektörü için daha büyük bir cazibe merkezi haline geleceğini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:42
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