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Ekonomi Tekstil ihracatında rekor Van’dan geldi!
Ekonomi

Tekstil ihracatında rekor Van’dan geldi!

Yeniakit Publisher
2024-01-25 23:33:00 - 2024-01-25 23:53:37
Tekstil ihracatında rekor Van’dan geldi!

Van Organize Sanayi Bölgesinde 2017 yılında kurulan tekstil fabrikası, imal ettiği ürünleri ihraç ediyor.

Van OSB’den Rekor Tekstil İhracatı: Van OSB'de 2017 yılından itibaren kurulan tekstil fabrikaları, bir açıdan istihdama katkı sağlarken bir açıdan da yurt dışına ihraç edilen ürünlerle il ve ülke ekonomisine önemli katkı sunuyor. 

Organize sanayi bölgesinde 15 tekstil fabrikasında yaklaşık 7 bin kişinin istihdam edildiğini aktaran Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Bizim istediğimiz insanlarımızın mutlu, huzurlu, iş ve AŞ sahibi olmaları, mutluluk içerisinde çalışmaları ve iş üretmeleriydi. Bizim görmek istediğimiz buydu. Dolayısıyla bu bizi mutlu ediyor. Hedefimiz, insanlarımızın refah seviyesini yükseğe çıkarmak, insanlarımızın güzel, hoş ortamlarda iş ve AŞ üretmeleri, kalite üretmeleri ve dolayısıyla ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmalarını sağlamaktır” dedi.

7 Bin Kişiye İstihdam Sağladı

Van OSB'nin tekstil hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Başkan Aslan, “Van'da 20 civarında tekstil fabrikası var ve bunun 15 civarı OSB'de yer alıyor. Dolayısıyla biz bu bölgeyi kurarken, amacımız bu ortamların yakalanmasıydı. Buradaki tekstil fabrikalarımız uluslararası boyutu olan firmalarımız. Özellikle İzmir bölgesinin önemli firmaları, tekstil bölgemizde üretim sağlamakta olup, bunların çoğu ihracatçı firmalardır. Hem ihracat yapıyorlar hem istihdam sağlıyorlar hem de ülke ekonomisine değer katıyorlar. Tabi bu firmalar büyüdükçe, geliştikçe istihdamları da artıyor. Şu anda bölgemizde 7 binin üzerinde çalışan söz konusu. Van OSB yönetimi olarak buradaki çalışanların hayatını kolaylaştırmak, onların daha rahat ve daha iyi ortamlarda, daha kaliteli üretim yapmaları için elimizden gelen her türlü katkıyı, desteği sunmaya davam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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