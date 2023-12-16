  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tekstil fabrikasında yangın çıktı!
Yerel

Tekstil fabrikasında yangın çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-12-16 13:19:00 -

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangına müdhaale sürüyor.

Yangın, saat 11.45 sıralarında Kestel ilçesi Barakfakih Sanayi Bölgesi’nde ev tekstili üretimi yapan 3 katlı fabrikanın 3'üncü katındaki depoda çıktı.

Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, çalışanlar tahliye edildi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 30 araçla yangına müdahalesi sürerken, fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasında görülüyor.

Elektrikli battaniyede çıkan yangını söndürmek isterken..
Elektrikli battaniyede çıkan yangını söndürmek isterken..

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elektrikli battaniyede çıkan yangını söndürmek isterken..

Evinde yangın çıkan emekli astsubay hayatını kaybetti
Evinde yangın çıkan emekli astsubay hayatını kaybetti

Yerel

Evinde yangın çıkan emekli astsubay hayatını kaybetti

Polonyalı Vekilden 'Hanuka' Protestosu! Yahudi Bayramına 'Yangın Tüplü' Müdahale...
Polonyalı Vekilden 'Hanuka' Protestosu! Yahudi Bayramına 'Yangın Tüplü' Müdahale...

Dünya

Polonyalı Vekilden 'Hanuka' Protestosu! Yahudi Bayramına 'Yangın Tüplü' Müdahale...

Uçak otobana düştü, yangın çıktı! Yaralılar var
Uçak otobana düştü, yangın çıktı! Yaralılar var

Dünya

Uçak otobana düştü, yangın çıktı! Yaralılar var

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23