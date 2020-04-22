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Aktüel

Tekstil fabrikasında doğum günü partisine 63 bin TL ceza

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bir tekstil fabrikasında doğum günü partisi düzenleyerek sosyal medyadan paylaşan 20 işçiye 63 bin TL idari para cezası uygulandı.

2020-04-22 17:55:19 -
Tekstil fabrikasında doğum günü partisine 63 bin TL ceza

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bir tekstil fabrikasında doğum günü partisi düzenleyerek sosyal medyadan paylaşan 20 işçiye 63 bin TL idari para cezası uygulandı.


Düzce’nin İslahiye köyünde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, doğum günü partisi yaparak görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından inceleme başlatan Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, yapılan teknik takibin ardından doğum günü yapılan fabrika ve işçilerini tespit etti. Doğum günü partisi yapan ve bu anları sosyal medya üzerinden paylaşan 20 kişiye şahsa toplam 63 bin TL idari para cezası uygulandı.

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