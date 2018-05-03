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Tekstil devleri Ankara keçisinden vaz geçiyor!

Giyim devleri H&M, Zara, GAP ve Topshop, Ankara keçisine uygulanan kötü muamele ve işkence görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra 2020'den itibaren bu hayvandan elde edilen yünü kullanmayı bırakacaklarını açıkladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:34
Tekstil devleri Ankara keçisinden vaz geçiyor!


Şirketlerin aldığı karar, PETA olarak bilinen Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler ismindeki ABD merkezli örgütün yayınladığı kötü muamele edilen koyun ve keçilerin görüntüleri sonrasında geldi.

Ocak ve şubat ayında, Güney Afrika üzerinden yapılan sevkiyatlarda 12 farklı ırka ait hayvanın maruz kaldığı kötü muamele ve koşullar, bir görgü tanığının kayda aldığı görüntülerde tüm dünyaya servis edilmişti.

ANKARA KEÇİSİNDE GÜNEY AFRİKA LİDER

Ankara Keçisi olarak bilinen türden elde edilen ve İç Anadolu bölgesi dışında Güney Afrika, ABD, Rusya, Arjantin, Brezilya ve Kanada'da yetiştirilen hayvanların süveter, atkı ve battaniyeler başta olmak üzere pek çok üründe kullanılan yünleri için boynuz ve bacaklarından sürüklendiği, kuyruklarından kaldırılarak karga tulumba atıldığı da görüntülerde dikkati çekiyordu.

Güney Afrika özellikle tiftik yününde, yüzde 50'nin üzerindeki pazar payıyla küresel lider olarak biliniyor.

H & M, GAP, Inditex ve Arcadia yumuşaklığı ve hafifliği nedeniyle kullandığı yünleri 2020 itibarıyla tamamen kullanımdan kaldırmayı kararlaştırdı.

ÇOK SAYIDA BİLİNDİK MARKA DA ETKİLENECEK

Karardan etkilenecek markalar arasında Zara, H&M, Pull& Bear, GAP, Old Navy, Bershka, Bana Republic, Stradivarius, Oysho, Topshop, Uterqüe, Topman, Massimo Dutti, Athleta gibi popüler isimler de bulunuyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz dönemde Gucci ve Versace de her türlü hayvana ait kürk kullanımını tamamen yasaklayacağını duyurmuştu.

Öte yandan, söz konusu yünlerin tahmin edilenden çok daha sınırlı olduğu da ifade edildi. İsveç merkezli gyim devi H&M koleksiyonlarındaki Ankara keçisi tiftiğinin kullanımının sadece 1000'de 44 olduğunu açıkladı.

 

KAYNAK: HABERTÜRK

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 15:34
  1. Ankara
  2. ankara keçisi
  3. keçi yünü
  4. Petar Milosevski

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