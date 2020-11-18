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Aktüel Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:40:24 -
Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Bağcılar’da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağlar Mahallesi’nde 5 katlı binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Can kaybının yaşanmadığı yangında iş yerinde maddi çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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