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Aktüel

Teksas’ta silahlı saldırı: 5 yaralı

ABD’nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı sonucu 5 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:10:35 -
Teksas’ta silahlı saldırı: 5 yaralı

ABD’nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı sonucu 5 kişi ağır yaralandı.


ABD’nin Teksas eyaletinin başkenti Austin’de düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu ve bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Austin polisinin saldırının gerçekleştiği bölgeyi güvenlik kordonuna aldığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.


ABD’nin Minneapolis kentinde gece saatlerinde gerçekleştirilen başka bir silahlı saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

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