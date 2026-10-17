4 gemiyle binlerce turist geldi! Esnaf bayram etti
Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan 4 dev kruvaziyer, kente tek günde çoğunluğu ABD’li 7 bin 594 turist getirdi; gemiden inen yolcular Efes Antik Kenti ve Kuşadası çarşısına akın etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan 4 dev kruvaziyer, kente tek günde çoğunluğu ABD’li 7 bin 594 turist getirdi; gemiden inen yolcular Efes Antik Kenti ve Kuşadası çarşısına akın etti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyerle 7 bin 594 turist geldi.
Ege Port Limanı'na Bermuda bayraklı "Enchanted Princess", Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" ve "Seven Seas Mariner" ile Malta bayraklı "Celestyal Discovery" kruvaziyerleri yanaştı.
Gemilerden, çoğunluğu ABD vatandaşı 7 bin 594 turist indi.
Yolcuların bir bölümü turlarla gittikleri İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.
Tur programına katılmayan diğer turistler ise Kuşadası çarşısında alışveriş yapmayı tercih etti.
Gemiler akşam saatlerinde limandan ayrılacak.
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