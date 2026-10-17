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Ekonomi
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4 gemiyle binlerce turist geldi! Esnaf bayram etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

4 gemiyle binlerce turist geldi! Esnaf bayram etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan 4 dev kruvaziyer, kente tek günde çoğunluğu ABD’li 7 bin 594 turist getirdi; gemiden inen yolcular Efes Antik Kenti ve Kuşadası çarşısına akın etti.

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Foto - 4 gemiyle binlerce turist geldi! Esnaf bayram etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyerle 7 bin 594 turist geldi.

#2
Foto - 4 gemiyle binlerce turist geldi! Esnaf bayram etti

Ege Port Limanı'na Bermuda bayraklı "Enchanted Princess", Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" ve "Seven Seas Mariner" ile Malta bayraklı "Celestyal Discovery" kruvaziyerleri yanaştı.

#3
Foto - 4 gemiyle binlerce turist geldi! Esnaf bayram etti

Gemilerden, çoğunluğu ABD vatandaşı 7 bin 594 turist indi.

#4
Foto - 4 gemiyle binlerce turist geldi! Esnaf bayram etti

Yolcuların bir bölümü turlarla gittikleri İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

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Foto - 4 gemiyle binlerce turist geldi! Esnaf bayram etti

Tur programına katılmayan diğer turistler ise Kuşadası çarşısında alışveriş yapmayı tercih etti.

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Foto - 4 gemiyle binlerce turist geldi! Esnaf bayram etti

Gemiler akşam saatlerinde limandan ayrılacak.

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