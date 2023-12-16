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Ekonomi Tekrar başvuru hakkı tanınıyor mu? İşsizlik maaşının şartları
Ekonomi

Tekrar başvuru hakkı tanınıyor mu? İşsizlik maaşının şartları

Yeniakit Publisher
2023-12-16 13:18:00 - 2023-12-16 13:18:53
Tekrar başvuru hakkı tanınıyor mu? İşsizlik maaşının şartları

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi de "işsizlik maaşı". Peki herkes bu maaştan faydalanabilir mi ve hangi özelliklerin bulunması gerekiyor?

Ülkemizde istihdam önemli bir sorun olarak addedilirken işsizlik gibi durumlarda merkezi yönetim de insanların mağduriyetini gidermek için işsizlik ücretini daha doğrusu ödeneğini devreye almış durumda. Bu durum aynı zamanda anayasal anlamda kişilerin hak ve hukukunun, sosyal ve ekonomik durumunun iyileştirilmesine de hizmet ediyor

Peki işsizlik maaşı nedir ve özellikleri neler?

Sigortalı işçilerin belirli şartları karşılaması halinde aldığı ödenek işsizlik maaşı olarak adlandırılıyor. İşsizlik maaşı ödeneği sadece belirli durumlarda alınabiliyor. İşsizlik maaşı almak için gerekli şartları sağlayanlara ödeneğin yanı sıra genel sağlık sigorta primlerinin ödenmesi, meslek edinme ve yerleştirme eğitimleri, kişinin sahip olduğu niteliklerine göre yeni bir iş bulma gibi hizmetler de sağlanır.

Herkes alabilir mi?

Türkiye’de yürürlükte olan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre aşağıda yer alan koşulları karşılayan kişiler işsizlik ödeneğinden faydalanabilir: Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

Ne kadar ücret alınıyor?

2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanıyordu. Yeni yılla birlikte yeni bir düzenleme de planlanıyor.

Tekrar başvurabilir miyiz?

İşsizlik maaşının yeniden alınması ve bir daha işsizlik maaşının tekrar ne zaman alınabileceğine dair hususlar ve yasal düzenleme 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50'nci maddesinde açıklanır.
Kanunun ilgili maddesine göre, sigortalı olarak çalışan bir kişi hak kazandığı işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini tamamlamadan tekrar bir işe girer ve işsizlik maaşını almayı hak edecek esaslara uygun bir şekilde (süre şartı aranmaz) bir daha işsiz kalırsa daha önce hak ettiği süreyi doldurana kadar kendisine bir kez daha işsizlik maaşı bağlanır.
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