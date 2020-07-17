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Ekonomi

Teknosa'dan yaz kampanyası

Teknosa, yaza özel kampanya çerçevesinde hayatı kolaylaştıran teknolojileri yüzde 50'ye varan indirimlerle sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-07-17 10:21:41 -
Teknosa'dan yaz kampanyası

İSTANBUL (AA) - Teknosa, 17-20 Temmuz tarihleri arasında geçerli özel indirim kampanyası ile yaz günlerinde ihtiyaç duyulan teknolojilere avantajlarla erişmeyi sağlayacak.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre şirket, yaza özel kampanya çerçevesinde hayatı kolaylaştıran teknolojileri yüzde 50'ye varan indirimlerle sunuyor.

Kişisel bakım ürünlerinden, outdoor ve hobi ürünlerine, akıllı telefonlardan klimalara kadar birçok teknoloji ürünündeki avantajlara teknosa.com ve Teknosa mağazalarından erişilebiliyor.

Teknosa, 17-20 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.

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