0553 313 94 23

Teknosa’dan tupturuncu kampanya

Teknoloji perakendesinin öncü şirketi Teknosa’nın avantajlarla dolu Tupturuncu kampanyası, 19-22 Temmuz tarihleri arasında teknoloji severleri hayatı kolaylaştıran teknoloji ürünleri ile buluşturuyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:44
Teknosa’dan tupturuncu kampanya

Teknoloji perakendesinin öncü şirketi Teknosa’nın avantajlarla dolu Tupturuncu kampanyası, 19-22 Temmuz tarihleri arasında teknoloji severleri hayatı kolaylaştıran teknoloji ürünleri ile buluşturuyor.


Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 19-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Tupturuncu kampanyası ile sevilen teknoloji ürünlerine avantajlı fiyatlarla erişme imkanı sağlıyor. Tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli kampanya ile teknolojiseverler, televizyondan akıllı telefona, notebook’tan kişisel bakım ve küçük ev aletlerine kadar farklı ürün seçeneklerinde indirim ve kampanyalardan yararlanabilecek.


Kampanya kapsamında iPhone 7 32 GB akıllı telefon 500 TL’lik indirimle 3 bin 999 TL’den satışa sunulurken, Huawei P smart 2019 akıllı telefonu tercih edenler ise bin 899 TL’lik indirimli fiyatın yanında 179 TL değerindeki rengarenk Preo My Power A1 10.000 mAh powerbanklere 1 TL’den sahip olma fırsatı yakalıyor.


Teknosa Tupturuncu Kampanyası’nda yeni okul dönemine hazırlanmak isteyenler için notebooklarda yüzde 35’e varan indirimler var. HP AMD A9 işlemcili notebook’a bin 100 TL’lik indirimle bin 899 TL’den, Casper Nirvana i7 işlemcili notebook’a ise yaklaşık bin 850 TL’lik indirimle 4.299 TL’den sahip olunabiliyor. HP 2630 çok fonksiyonlu yazıcılar da 110 TL’lik indirimle 189 TL’ye satışa sunulurken, HP kartuşlarda da ikinciye yüzde 30 indirim sağlanıyor.


Seçili TV’lerde de yüzde 10’u aşan indirimler sunan Teknosa, LG 32 inç uydu alıcılı HD monitör TV bin 399 TL’lik indirimli fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.


Mutfakların en büyük yardımcısı Braun MQ535 blender seti de yüzde 40 oranında indirimle 259 TL’den satılıyor. Köşe bucak temizliğin uzmanı Philips Marathon Ultimate A+ toz torbasız elektrikli süpürge ise bin 300 TL’lik indirimle 2 bin 199 TL’den satışa sunulurken yanında da 250 TL değerinde Teknosa hediye çeki de veriliyor.


Teknosa müşterileri, avantajlı fiyatlardan faydalanırken sektörde ilk kez ve sadece Teknosa tarafından sunulan, TV, monitör, notebook, tablet ve desktop ürünlerinde kullanılmış olsa dahi 30 gün içinde ürün değiştirme imkanına da sahip oluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurt saldırısında 13 küçükbaş hayvan telef oldu
    1. Kurt saldırısında 13 küçükbaş hayvan..
    2. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza..
    3. Trump bile devletini dini ile yönetiyor!
    4. MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli..
    5. ING'liler, yakında ING ATM'si yoksa..
    6. Nevşehir’de 82 yaşındaki adam küçük..
    7. ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye..
    8. Manavgat’ta kaldırım çalışmaları
    9. (Özel) İstanbul’da binlerce başıboş..
    10. Konut satışı en az olan il Ardahan oldu
    11. Brezilya'da aracını protestocuların..
    12. Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde..
    13. Cüneyt Özdemir’den Hakan Atilla’ya..
    14. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    15. Konya Ovası’nda ayçiçeğinde verimin..
    16. Trump’ın hedef gösterdiği Ilhan Omar’a..
    17. Karadeniz renk değiştirdi
    18. Bakan Selçuk: “Her engellinin bir iş..
    19. Avrupa borsaları
    20. Gazişehir Gaziantep’te yeni sezon..
    21. Pusat Barajın doluluk oranını minareye..
    22. Rus Youtuber Meksika’da 37 buçuk yıl..
    23. Tuşba ADEM, yeni binasında hizmet..
    24. Teknosa’dan tupturuncu kampanya
    25. FETÖ’nün festivalinde İslam düşmanı..
    26. TİKA’dan Nijer’e sağlık desteği
    27. İzmir'de 29 kaçak göçmen yakalandı
    28. Erzurum’da ‘Ecdatla Bir Gece Programı’..
    29. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öz: “Kalp..
    30. 1 litre benzinden 300 litre gaz
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?