Teknosa'dan rekor büyüme

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 büyüme ile 1,7 milyar TL’lik ciroya ve 62,5 milyon TL’lik net kâra ulaşan Teknosa, son yıllarda omnichannel (çoklu kanal) stratejisi doğrultusunda müşteriyi odağına alarak dönüşüm ve dijitalleşme yolculuğunu sürdürdü.

9 ayda 3,6 milyar TL ciro

Yılın ilk 9 ayında Teknosa’nın toplam cirosu, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28 artış göstererek 3 milyar 674 milyon TL’ye, kârlılığı 15,9 milyon TL’ye ulaştı. Haziran ayında açılan Teknosa mağazaları satışlara katkısını sürdürürken, Teknosa.com ve mobil uygulamalardaki yükselen grafik de devam etti. e-ticarette 2020 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 123 büyüme elde eden Teknosa, bu büyüme ile birlikte ilk 9 aylık online cirosunu da 705 milyon TL seviyesine çıkarak geçen yıla göre yaklaşık 4 kat artırdı. Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, “Yeni Neslin Teknosa”sı vizyonuna göre oluşturdukları, değişime hızla adapte olabilen müşteri odaklı yol haritaları sayesinde kuruluşlarından beri geçen 20 yılın en iyi çeyrek performansını yakaladıklarını belirtti.