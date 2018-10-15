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Teknosa indirim yaptı, vatandaş istediğini aldı

Sabancı Holding iştiraklerinden olan Teknosa, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ kapsamında seçili ürünlerde başlattığı indirim kampanyası ilgi gördü.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:47
Teknosa indirim yaptı, vatandaş istediğini aldı

Teknoloji perakendeciliğinin önde gelen markası Teknosa’nın, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ kapsamında seçili ürünlerde başlattığı indirim kampanyası ilgi gördü.

Minimum yüzde 10 indirim

Sabancı Holding iştiraklerinden olan Teknosa’nın yönetimi, ülkemizin dijitalleşme atağına katkıda bulunmak ve herkesin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak için çalıştıkları vurgusunu yaparak, ’’Bu çerçevede, 18 yıldır, her koşulda, ülkemiz ve paydaşlarımız için yarattığımız değeri sürdürmek adına Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na tam destek veriyoruz. Seçili ürünlerde yüzde 10 seviyesinde indirimlerden herkesin yararlanmasını bekliyoruz’’ mesajı verdi. Teknosa’nın hafta içinde İş ortaklarıyla birlikte, uygun fiyat ve kampanyalarla böyle bir dönemde müşterilerinin yanında olmaya ve alım gücünü desteklemeye devam edeceği yönündeki mesajı en çok son zamlardan dolayı alımlarını erteleyen vatandaşlara yaradı. Mağazalardaki indirimlerin oranı ise minimum yüzde 10 olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:47
  1. Teknosa
  2. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı
  3. Sabancı Holding

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