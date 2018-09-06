Teknosa GameX’te oyunseverlerle buluşuyor
Teknosa, Türkiye’de 13 yıldır düzenlenen Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX’teki özel mağazasında katılımcıları hem yeni ürünlerle buluşturacak hem de farklı deneyimler yaşatacak.06 Eylül 2018 Perşembe 11:31
Bugün İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlayan GameX’deki özel Teknosa mağazası, deneyim alanlarının yanı sıra gaming ürünlerinde fuara özel indirimlere ev sahipliği yapacak. GameX Teknosa mağazasında, 40 metrekarelik drone deneyim alanı ve oyun dünyasına damga vuran en yeni teknolojiler ve aksesuar markaları yer alacak. Teknosa’nın özel markası Preo’da da oyuncular için geliştirilen kulaklıktan mouse’lara, klavyelerden konsol aksesuarlarına kadar daha birçok aksesuarda Teknosa GameX mağazasına özel indirimler bulunacak.
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