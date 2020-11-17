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Ekonomi Teknopark İzmir'de "Yüksek Teknoloji" ödülleri sahiplerini buldu
Ekonomi

Teknopark İzmir'de "Yüksek Teknoloji" ödülleri sahiplerini buldu

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:28:13 -
Teknopark İzmir'de "Yüksek Teknoloji" ödülleri sahiplerini buldu

İZMİR (AA) - İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark İzmir) tarafından düzenlenen "Teknopark İzmir Yüksek Teknoloji Ödülleri" sahiplerini buldu.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden (İYTE) yapılan açıklamaya göre yüksek teknoloji ve girişimciliği özendirmek amacıyla düzenlenen törende farklı kategorilerde 15 firmaya ödülleri verildi.

Törende "Yüksek Teknoloji Özel Ödülü" kategorisi altında en başarılı start-up ödülü Biolive Biyolojik ve Kimyasal Teknolojiler AŞ'ye, en başarılı KOBİ ödülü Adresgezgini Yazılım Tasarım Bilişim İletişim ve Reklam Hizmetleri AŞ'ye, en başarılı büyük ölçekli kuruluş ödülü ise Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İYTE Rektörü ve Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Baran, insanoğlunun geleceğe iz bırakma motivasyonuyla üretim ve yenilik sürecinde önemli çalışmalara imza attığını kaydetti.

Bilim insanlarının eğitim, sağlık, teknoloji ve daha birçok alanda toplumların gelişimine önemli katkılarda bulunduğuna değinen Baran, Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemi içinde yer alarak bu amaca katkı sunan tüm girişimci ve firmaları tebrik etti.

Teknopark İzmir Genel Müdürü Prof. Dr. Metin Tanoğlu ise yenilikçilik alanına dair farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Teknopark İzmir Yüksek Teknoloji Ödülleri"nin her yıl artan bir ilgiyle sürdüğünü aktardı.



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