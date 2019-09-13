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Teknopark İstanbul, Nuri Demirağ'ın uçağıyla Teknofest’te

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu:- "Türkiye’nin ayakları yere basmayan teknoloji festivalinde harika bir uçuş etkinliğini hayata geçirmekten ve milli teknoloji hamlesi kapsamında bu festivalde yer almaktan gurur duyuyoruz"- "Türk savunma sanayine büyük bir önem veriyoruz. Bu bağlamda hem bu sanayi için alt sistemler geliştiren şirketlerimizin bu festivalde yer alması hem de yüksek teknolojiye sahip ve patent almış ürünlerimizi sergilemek bizim için gurur verici"

13 Eylül 2019 Cuma 13:41
Teknopark İstanbul, Nuri Demirağ'ın uçağıyla Teknofest’te

İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul, milli teknoloji festivali Teknofest’te Nuri Demirağ’ın eğitim uçağı "Nu. D-36"nın simülasyonuyla ziyaretçilere sanal gerçeklik deneyimi sunacak.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisinin inovasyon merkezi Teknopark İstanbul, 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek milli teknoloji festivali Teknofest’te ilgi çekici bir organizasyona imza atacak.

Festival süresince Türkiye’nin ilk tasarım ve üretim uçaklarından biri olan Nuri Demirağ’ın eğitim uçağı "Nu. D-36"nın simülasyonuyla ziyaretçilere sanal gerçeklik deneyimi yaşatacak.

Teknopark İstanbul kuluçka merkezi mezunlarından Orka şirketinin geliştirdiği simülasyon yazılımı ile VR gözlüğünün kullanılacağı etkinlikte, ziyaretçiler Nu.D-36 eğitim uçağını kullanarak kısa bir nostalji turuna çıkacak. Uçuşu başarıyla tamamlayanlara uçuş sertifikası ve çeşitli hediyeler verilecek.


- "Türk savunma sanayisine büyük önem veriyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Türkiye’nin ayakları yere basmayan teknoloji festivalinde harika bir uçuş etkinliğini hayata geçirmekten ve milli teknoloji hamlesi kapsamında oldukça önemli gördükleri bu festivalde yer almaktan gurur duyduklarını belirtti.

Teknopark İstanbul bileşenlerinden kuluçka merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) etkinliklerinin oldukça önemli olduğunu aktaran Bilal Topçu: "Türk savunma sanayisine büyük bir önem veriyoruz bu bağlamda hem bu sanayi için alt sistemler geliştiren şirketlerimizin bu festivalde yer alması hem de yüksek teknolojiye sahip ve patent almış ürünlerimizi TTO standında sergilemek bizim için gurur verici." ifadelerini kullandı.

Teknopark İstanbul, Türkiye’deki yüksek teknoloji ürünlerinin sergileneceği ve savunma sanayi ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yoğun katılım sağlayacağı Teknofest etkinliğinde, B8-01 standında yer alacak.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:41
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