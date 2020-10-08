Teknopark İstanbul MTAL öğrencilerini destekleyecek iş birliği protokolleri imzalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin desteklenmesi amacıyla bazı sektör temsilcileriyle iş birliği protokolleri imzaladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin geliştirilmesi hedefiyle İstanbul Sanayi Odası Vakfı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ile iş birliği için İstanbul Valiliğinde protokol imza töreni düzenledi.

İmzalanan protokoller kapsamında, siber güvenlik alanında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek için eğitim faaliyetlerini sürdüren mesleki teknik eğitim kurumlarında eğitim gören ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere başarı ve ihtiyaç desteği verilerek, teknoloji üreten nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, törendeki konuşmasında, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin İstanbul'un teknoloji geliştirme merkezi Teknopark İstanbul bünyesinde, savunma sanayinin kalbinde yer aldığını ifade etti.

Siber güvenlik alanında eğitim gören öğrencilere burs imkanı sağlanmasının önemine dikkati çeken Can, katkı veren sektör temsilcilerine teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da siber güvenlik alanındaki ilk meslek lisesi olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin aynı zamanda bir model olacağını belirtti.

Yazıcı, tehditlerden korunmanın, sanal dünyada varlığı sürdürmenin, etkin ve güçlü savunma sistemleri inşa etmeninin öneminin gün geçtikçe arttığına işaret etti.

2023 Eğitim Vizyonu ile Türkiye'deki mesleki eğitimin çok geliştiğini ve bu gelişmede sektör temsilcilerinin desteğinin çok değerli olduğunu ifade eden Yazıcı, öğrencilerin bu okullarda öğrendiklerini uygulayabildiklerini, keşfettiklerini, ürettiklerini, hayallerini ve umutlarını özgürce gerçekleştirme fırsatı yakaladıklarını anlattı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür, İstanbul Sanayi Odası Vakfı Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özyurt, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili İbrahim Pektaş ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkan Vekili Bekir Aydın katıldı.

Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu teknik programında bilişim teknolojileri ağ işletmenliği ve siber güvenlik dalında İngilizce olarak eğitim veriyor. Teknoloji geliştirme bölgesi statüsünde olan Teknopark İstanbul'un bünyesindeki okul, siber güvenlik dalında kurumsal iş birliği anlayışı ile bir dizi çalışma yürütüyor.



