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Ekonomi "Teknolojiyi kullanan değil üreten olmalıyız"
Ekonomi

"Teknolojiyi kullanan değil üreten olmalıyız"

Yeniakit Publisher
2023-11-24 12:22:19 - 2023-11-24 12:22:18
"Teknolojiyi kullanan değil üreten olmalıyız"

Bilişim zirvesinde bir araya gelen sektör temsilcileri geleceğin teknolojisini değerlendirirken merkezi yönetim yetkilileri de teknolojiyi kullanan değil üreten bir motivasyon gerektiğine dikkat çektiler.

23 yıldır bugüne ve geleceğe teknoloji perspektifinden bakan Bilişim Zirvesi, Cumhuriyetimizin 100. yılında 1923’ten 2023’e parantezinde “Enigma” temasıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Milli teknoloji hamlesi vizyonu çerçevesinde yüksek teknoloji ürünlerini ülkemizde yerli ve milli imkanlarla üretebilmenin önemini vurguladı. Sayan, “Teknoloji üretimi, ülkelerin geleceği için kritik öneme sahiptir. Türkiye olarak, teknolojiyi sadece kullanıcı değil, üretici bir ülke olma hedefiyle hareket ediyoruz" dedi.

Kamunun itici gücü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu; “Yerli Milli Teknolojide Önemli Adımlar” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Çoştu konuşmasında; “Öncelikle yeni yüzyılın ülkemizi güçlendirmesi dileğiyle, Türkiye'nin teknolojik üretimle güçlenmesi gerektiği vurgusunu yapmak istiyorum. Ekonomide artık teknoloji üretmek ana unsur haline geldi. Biz de ülke olarak bu yarışın içinde olmalıyız. Bugün 101 teknoparkımızın içindeki 10 bin firma, 1600 Ar-Ge tasarım merkezi ve 100 bin nitelikli Ar-Ge personeli ile teknoloji üretmeyi geliştiriyoruz” dedi.

Yatırım da alınmalı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul da," İhracat ile teknopark, şirket ve patent artışları arasındaki korelasyon çok yüksek ama firma başı çalışan sayısı düşük, ölçeklenme çok yavaş gerçekleşmektedir. Kamu sektörünün yerli ürünleri ticarileştirme performansı düşüktür. Bu tablo gösteriyor ki; kamu, sınırları belirleyip referans olabilir ancak şirketlerin öz işlerini yapması ve satış-pazarlama-networking odaklı olması gereken özel sektördür. Yatırım almak ve yapmak için süreç odaklı bir örgütlenme gerekli” dedi.

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