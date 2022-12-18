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Teknoloji Teknolojiye yenik düşen eşyalar sergilendi
Teknoloji

Teknolojiye yenik düşen eşyalar sergilendi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde “Geçmişten Günümüze” ismiyle düzenlenen sergide, teknolojiye yenik düşen eşyalar öğrencilere tanıtıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 12:26:00 -
Teknolojiye yenik düşen eşyalar sergilendi

Karasu Yalı İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, aralarında bakır eşyalar, gramofon, daktilo, çevirmeli telefon ve gaz lambasının da bulunduğu eşyalar sergilendi. Velilerin evlerinden getirerek sergilediği eşyalara, öğrenciler ilgi gösterdi. Sergiyi gezen öğrenci Yavuz Selim Yılmaz, eşyaları beğendiğini belirterek, “Eski radyoyu hatırlıyorum. Dedem dinliyordu” dedi.Sergiyi, Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan ve ilçe protokolü de gezdi.

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