  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nacar’dan, ‘devlet geleneği’ ve ‘kardeşlik’ vurgusu! Ayyüce Türkeş’e babası üzerinden gönderme Mekke Anlaşması'nda FETÖ'yle ortak paydada buluştular! Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı Konya’da 8 kişi hakkında gözaltı kararı! Cezaevinde isyan çıktığı yalanını yaymışlardı! Arama görüntüleri yayınlandı! UltrAslan liderinin evinden servet çıktı Soyunma odasındaki rezil anlar ve iğrenç mesajlar ifşa oldu! Antrenörden 6 çocuğa taciz Bülbül ve Gedik’in şehadetinin 9. yılı: İyi ki varsınız kahramanlar! Özgür Özel’in Yeni Partisi’nde rezillik diz boyu! ‘Dördü de hanımlarını boşayıp sekreterlerini aldı’ Gözler Meclis’e çevrildi! Tarihi oturum başladı Verdiği mesajlar yeniden gündem oldu Erdoğan’ın 32 yıl önceki konuşması yayınlandı
Teknoloji Teknolojik savaşta yeni bir aşamaya geçildi İran’dan rota değiştiren füze açıklaması
Teknoloji

Teknolojik savaşta yeni bir aşamaya geçildi İran’dan rota değiştiren füze açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Teknolojik savaşta yeni bir aşamaya geçildi İran’dan rota değiştiren füze açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, İran füzelerinin artık yalnızca belirli bir noktadan fırlatılıp sabit bir güzergah üzerinden ilerlemediğini, bazı füzelerin uçuş sırasında yönlendirme ve rota değiştirme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, İran füzelerinin artık yalnızca belirli bir noktadan fırlatılıp sabit bir güzergah üzerinden ilerlemediğini, bazı füzelerin uçuş sırasında yönlendirme ve rota değiştirme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Muhibbi, Kazvin kentinde "Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

İran'ın füze ve insansız hava aracı teknolojilerindeki kapasitesine işaret eden Muhibbi, bu kabiliyetlerin savaş sırasında düşmanın "güç ağının" bazı unsurlarını hedef almak için kullanıldığını ifade etti.

Muhibbi, şunları kaydetti: "İran'ın füzeleri artık geçmişte olduğu gibi yalnızca bir noktadan fırlatılıp başka bir noktaya düşmüyor. Yönlendirme ve rota değiştirme kabiliyetine sahipler. Bazıları, düşmanın hava savunma sistemlerinden kaçmak için uçuş sırasında güzergahını değiştirebiliyor."

İran'ın teknolojik savaşta yalnızca binaları ve ekipmanları imha etmeyi hedeflemediğini dile getiren Muhibbi, düşmanın karar alma ve savunma ağını hedef aldıklarını söyledi.

Muhibbi, savaşın önemli boyutlarından birinin de "algı" yaratmak olduğunu belirterek, bazı askeri hedeflere yönelik saldırıların yalnızca fiziksel hasar vermeyi değil, toplumda belirli bir algı oluşturmayı amaçladığını ileri sürdü.

İran'dan ABD'ye Hürmüz resti: Yeni düzen geri döndürülemez! Bedeli çok daha ağır olur
İran'dan ABD'ye Hürmüz resti: Yeni düzen geri döndürülemez! Bedeli çok daha ağır olur

Gündem

İran'dan ABD'ye Hürmüz resti: Yeni düzen geri döndürülemez! Bedeli çok daha ağır olur

İranlı yetkili duyurdu: Hürmüz’de kontrol bizde kalacak! Umman ile anlaşma an meselesi
İranlı yetkili duyurdu: Hürmüz’de kontrol bizde kalacak! Umman ile anlaşma an meselesi

Dünya

İranlı yetkili duyurdu: Hürmüz’de kontrol bizde kalacak! Umman ile anlaşma an meselesi

İran'dan Hürmüz Boğazı resti! "Bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacağız!"
İran'dan Hürmüz Boğazı resti! "Bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacağız!"

Gündem

İran'dan Hürmüz Boğazı resti! "Bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacağız!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

RECEP AYDIN / SOSYAL BİLİMCİ

Teknolojinin "herkeste" olması, asimetrik savaş çağının en büyük ve en tehlikeli gerçeğidir. Eskiden askeri güç, bir ülkenin ne kadar tanka, uçağa ya da devasa bütçelere sahip olduğuyla ölçülürdü. Bugün ise milyarlarca dolarlık uçak gemileri veya hava savunma kalkanları, çok daha ucuza mal edilen ve yön değiştirebilen akıllı füzeler ya da İHA'lar karşısında çaresiz kalabiliyor.İran’ın bu hamlesi, sadece bir askeri teknoloji güncellemesi değil, doğrudan caydırıcılık oyununun kurallarını yeniden yazma girişimidir. Sabit rotalı füzeler birer "hedef" iken, havada yön değiştiren füzeler birer "kumar" demektir; çünkü karşı tarafın yapay zeka destekli savunma sistemlerine bile düşünmek ve yanılmak için çok az zaman bırakır.Savaşlar artık çelik çeliğe değil, algoritma algoritmaya karşı yapılıyor. Teknolojinin bu denli yayılması ve "demokratikleşmesi", küresel güç dengelerini sarsarken, savunma yapmayı taarruz yapmaktan çok daha pahalı ve zor bir hale getiriyor. Sonuç olarak, teknolojinin herkesin eline geçmesi dünyayı daha güvenli kılmıyor; aksine, en küçük aktörlerin bile küresel krizler çıkarma potansiyelini artırıyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23