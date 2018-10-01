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Teknolojideki yerli gururumuz General Mobile yeni yıldızıyla hedef büyüttü

Türkiye’de tüm markalar arasında en çok tercih edilen üç akıllı telefon markasından biri olan General Mobile’ın yeni yıldızı GM 9 Pro geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Yüzde 100 Türk markası olan General Mobile’ın yönetimi üç yılda her dört Türk’ten üçünün yerli telefon kullanması için çalışırken, satışa sundukları son ürünün bir çok yönden beğeni kazanacağını dile getiriyor.

01 Ekim 2018 Pazartesi 10:04
Teknolojideki yerli gururumuz General Mobile yeni yıldızıyla hedef büyüttü

Kalitesi DxOMark tarafından onaylanan, yapay zeka ile güçlendirilmiş, 12MP ve 8MP’lik çift kameraya sahip GM 9 Pro, fotoğraf performansından 91 puan, Video Görüntü Sabitleme (EIS)’den ise 90 puan alarak, ilk günden global markaların üst segment ürünlerini geride bırakmasıyla dikkat çekiyor.

Hangi yönleriyle cezbediyor?

Hassas yüzey dokusu, metal çerçevesi, ergonomik hatları ile uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı yeni renk seçeneğine sahip olan GM 9 Pro; Gorilla Glass 5 ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı ve sağlam olarak tasarlandı.

Dolby Vision ve 6.01 inç AMOLED ekranı ile geniş renk paletine sahip olan GM 9 Pro; Dolby Vision HDR ile kusursuz görüntü sağlayarak, renk kontrastlarını gözün algılayabileceği en iyi seviyede sunuyor.

Gelişmiş Kryo işlemci mimarisine sahip, Qualcomm Snapdragon SDM660 ile yüksek performans sunan GM 9 Pro; 4GB RAM ve 64GB dahili hafızası ile en zorlayıcı oyunlarda bile nefes kesen performans sağlıyor.

3800 mAh pili ile yüksek pil kapasitesi sunan GM 9 Pro, 20 saate kadar kesintisiz video izleme olanağı sunuyor. GM 9 Pro ayrıca, Dolby Atmos ve çift hoparlör ile üç boyutlu ses deneyimine her an ulaşmayı sağlıyor.

Fiyatı da ulaşılabilir

l En güncel teknolojileri ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerine sunan General Mobile, Android 9 Pie işletim sistemine sahip olan GM 9 Pro ile, Android One programı kapsamında geliştirilen birçok özelliği dahili ve en güncel olarak sunuyor. Bu özelliklerin başında ise, ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasıyla hafıza sorununu ortadan kaldırarak kullanıcıların çektiği tüm fotoğraf ve videoları yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız[*] olarak güvenli bir şekilde depolaması geliyor. Google ile olan stratejik iş birliği kapsamında General Mobile kullanıcılarına akıllı, güvenli ve kullanımı kolay bir Android deneyimini sunmaya devam ediyor.

Tavsiye edilen KDV Dahil 2 bin 899 lira fiyata sahip GM 9 Pro, ayrıca www.generalmobile.com üzerinden de 6 taksit fırsatı ile satışa sunuldu. GM 9 Pro ayrıca, zincir teknoloji marketleri ve seçkin cep telefonu mağazalarının yanı sıra; operatörlerin satış noktalarından da taksit avantajıyla satın alınabilecek.

Türkiye’nin gururu General Mobıle’ın üretim tesisi İkitelli’de

Mobil teknoloji şirketi olarak Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük akıllı telefon fabrikasını Başakşehir’in İkitelli bölgesinde kuran General Mobile, endüstri 4.0 standartlarına göre üretim yapıyor. 10 bin metrekaresi üretim tesisi olmak üzere toplam 16 bin 400 metrekarelik fabrika alanın 100 milyon liralık yatırım yapıldı. 600’ü aktif üretimde, 100’ü mühendis olmak üzere toplam bin 300 kişinin çalıştığı şirketin yıllık üretim kapasitesi ise 2,5 milyon adet. Dakikada 5 cihazın üretildiği tesiste, Eylül 2018 itibariyle toplam 1 milyon akıllı telefon üretimi gerçekleştirildi.

Kaliteden ödün yok

Tamamen yerli bir marka olan General Mobile tarafından tasarım, Ar-Ge ve üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen GM 9 Pro; sahip olduğu yapay zeka sayesinde HDR modunda çekilen fotoğraflarda yüksek kalite sunması, tek tuşla 4K video kaydı yapabilmesi, video kaydı sırasında el ve hareket titreşiminden oluşan bulanıklığı azaltan video stabilizasyon teknolojisine (Electronic Image Stabilization) sahip olması ve bokeh modu sayesinde stüdyo kalitesinde portre fotoğraflarının çekilmesine olanak sağlayan özelliklere sahip.

45 ülkeyi hedefliyor

En yeni teknolojileri müşterilerine sunarak uluslararası bir marka olma fikriyle kurulan General Mobile, Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 3 akıllı telefon markasından biri oldu. Dünyanın önde gelen mobil teknoloji şirketleri ile ortak çalışarak 33 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, bu sayıyı yıl sonuna kadar 45’e çıkarmayı hedefliyor. Hayatı kolaylaştıran ürünleriyle yer aldığı ülkelerde hızla büyüyen General Mobile, Hollanda’nın 4. akıllı telefon markası olurken Özbekistan, Gürcistan, Hırvatistan, Azerbaycan ve Beyaz Rusya’da ise ilk 5 markadan biridir.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 10:04
  1. General Mobile
  2. GM 9 Pro

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