Teknoloji nereye gidiyor! Apple marka kulaklık kullananlar dikkat

Apple'ın kablosuz kulaklığı olan AirPods'un yeni donanım özelliklerini kapsayan patent ortaya çıktı. Patentte belirtilenlere göre AirPods, beyindeki bazı biyosinyalleri okuma gücüne sahip olacak.

BEYİN DALGALARININ TAMAMINI ÖLÇEBİLECEK POTANSİYELE SAHİP!

Patent belgesinde yer alan bilgilerde, Airpods'un üzerinde küçük elektrotlar olacağı ve bu elektrotların çeşitli biyosinyalleri okuyacağı belirtildi. Ayrıca kulaklığın gövdesi ve uçlarında bulunacak olan bu elektrotlar, kullanıcıların beyin dalgaları ile diğer biyosinyalleri ölçebilecek. Patentte, kulaklıkların yapılandırılması için kullanıcının kulağına uygun aktif ve referans elektrotlarının olacağı bilgisine de yer verildi.

Tüm bunlarla birlikte, patentin şuan sadece fikir aşamasında olduğu da aktarılan bilgiler arasında. Bundan önce Apple'ın AirPods'a vücut ısısı ve işitme sağlığı özelliklerini getirmeye hazırlandığı bildirilmişti. Bu yöndeki bir yenilik, kullanıcını deneyimini geliştirebilir ve AirPods'ların işlevini artırabilir.