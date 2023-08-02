  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Teknoloji nereye gidiyor! Apple marka kulaklık kullananlar dikkat
Teknoloji

Teknoloji nereye gidiyor! Apple marka kulaklık kullananlar dikkat

Yeniakit Publisher
2023-08-02 14:11:00 -
Teknoloji nereye gidiyor! Apple marka kulaklık kullananlar dikkat

ABD'nin teknoloji devi Apple, kablosuz kulaklığı AirPods için yeni bir patent aldı. Bu patentle rakiplerini sollamaya hazırlanan Apple, artık resmen insan beynini okuyacak. İşte, Apple'ın yeni AirPods patentinin detayları...

Apple'ın kablosuz kulaklığı olan AirPods'un yeni donanım özelliklerini kapsayan patent ortaya çıktı. Patentte belirtilenlere göre AirPods, beyindeki bazı biyosinyalleri okuma gücüne sahip olacak.

BEYİN DALGALARININ TAMAMINI ÖLÇEBİLECEK POTANSİYELE SAHİP!

Patent belgesinde yer alan bilgilerde, Airpods'un üzerinde küçük elektrotlar olacağı ve bu elektrotların çeşitli biyosinyalleri okuyacağı belirtildi. Ayrıca kulaklığın gövdesi ve uçlarında bulunacak olan bu elektrotlar, kullanıcıların beyin dalgaları ile diğer biyosinyalleri ölçebilecek. Patentte, kulaklıkların yapılandırılması için kullanıcının kulağına uygun aktif ve referans elektrotlarının olacağı bilgisine de yer verildi.

Tüm bunlarla birlikte, patentin şuan sadece fikir aşamasında olduğu da aktarılan bilgiler arasında. Bundan önce Apple'ın AirPods'a vücut ısısı ve işitme sağlığı özelliklerini getirmeye hazırlandığı bildirilmişti. Bu yöndeki bir yenilik, kullanıcını deneyimini geliştirebilir ve AirPods'ların işlevini artırabilir.

Apple’dan iPhone 15 model hamlesi
Apple’dan iPhone 15 model hamlesi

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Apple’dan iPhone 15 model hamlesi

Apple, dünyanın zirvesindeydi! Artık lider değişti
Apple, dünyanın zirvesindeydi! Artık lider değişti

Yerel

Apple, dünyanın zirvesindeydi! Artık lider değişti

Apple kullanıcılarını sabırsızlandıran güncelleme sonunda yayınlandı!
Apple kullanıcılarını sabırsızlandıran güncelleme sonunda yayınlandı!

Teknoloji

Apple kullanıcılarını sabırsızlandıran güncelleme sonunda yayınlandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23