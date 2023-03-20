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Dünya Teknoloji lideri Almanlardan eser yok şimdi
Dünya

Teknoloji lideri Almanlardan eser yok şimdi

Teknoloji ve mühendislik alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Almanya, Çin mallarına teslim olmuş durumda.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 15:55:00 -
Teknoloji lideri Almanlardan eser yok şimdi

Federal İstatistik Dairesi’nin bildirdiğine göre Çin, 2022’de de üst üste yedinci yıl olmak üzere Almanya’nın en önemli ticari partneri olma niteliğini sürdürdü. İkinci ve üçüncü sırada sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda geliyor.

Öte yandan ilgili sektör birliği, Çin’in Federal Alman elektro endüstrisinin de en önemli ticari partneri olduğuna işaret etti. Elektroteknik ve Elektro Endüstri Birliği, Almanya’nın Çin’e yaptığı ihracatın ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 oranında artarak 1,9 milyar avroya; Çin’den ithalatın ise yüzde 12 artarak 7,4 milyar avroya yükseldiğini bildirdi. ZVEI baş ekonomisti Andreas Gontermann yaptığı açıklamada, “Ocak ayında şimdiye kadar elde edilen en yüksek ihracat değerine ulaşıldı” yorumunu yaptı

Geçtiğimiz yıl Almanya’nın Çin’e elektrikli alet ihracatı, yıl bazında, yüzde 5,5 artarak 26,5 milyar avro tutmuş; Çin’den yaptığı ithalat da yüzde 23,5 oranında artarak 84,4 milyar avroya çıkmıştı.

Bu bağlamda Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün şubat ortalarında yayımladığı analizde, örneğin ithalatın yüzde 80 kadarını oluşturan laptoplar gibi elektronik mallar da dâhil olmak üzere, bazı Çin ürün gruplarının Alman ekonomisi için vazgeçilmez olduğu vurgulanıyor.

 
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