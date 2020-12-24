Teknoloji ihracıyla büyüyen DOF Robotics'ten İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde yeni fabrika

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Marvel Studios, Universal Studios ve dünyaca ünlü birçok marka ile çalışarak Türkiye'yi yurt dışında yüzde 100 yerli yazılım ve robotik ürünlerle temsil eden DOF Robotics'in yönetim kurulu başkanı Mustafa Mertcan, Atatürk Havalimanı'nda kurulan İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ne 2 milyon dolarlık fabrika yatırımını sürdürdüklerini bildirdi.

Amerika, Çin ve Avrupa ülkelerine yüksek katma değerli teknolojik ürünler ihraç eden DOF Robotics'in yönetim kurulu başkanı Mertcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji serbest bölgelerinin yerli firmaların uluslararası rekabette üstünlük sağlamasında çok önemli olduğunu, özellikle ihracat yapan firmalar için pek çok kolaylık sağlayacağını vurguladı.

İhtisas serbest bölgelerinde yatırım yapmak isteyen firmaların devletin yatırım teşvikleriyle çok daha rahat bir şekilde yurt dışına açılabileceğini belirten Mertcan, ihtisas serbest bölgelerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülke ihracatımıza yönelik artı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Şu anda serbest bölgeler, 25 milyar dolar civarında ihracat yapıyor. Ülke olarak doğru hamlelerle bu rakamı 75 milyar dolar seviyelerine çıkarabilecek potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Bu doğru hamlelerden birinin 8 Haziran 2020'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yasalaşan ihtisas serbest bölgelerindeki teknoloji ve yazılım üreten firmalara yönelik destekler olacağını düşünüyorum.

Tüm dünyada ihracatta önemli bir yere sahip olan serbest bölgeler, maalesef Türkiye'de hak ettiği yerlere ulaşamadı. Bundan sonraki süreçte gerek teşvikler gerekse yazılım ve Ar-Ge tarafındaki destekler ile katma değeri yüksek ihracatın önüne açmış olacağız. Teknoloji serbest bölgelerinin ülke ekonomisinde sürdürülebilirliğe etkisinin çok yüksek olacağına eminim."





- "Geleceği şekillendirecek kampüsümüze 'DOFUTURE' ismini verdik"





Mustafa Mertcan, DOF Robotics olarak Atatürk Havalimanı'nda kurulan İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ne 2 milyon dolarlık fabrika yatırımını sürdürdüklerini bildirdi.

Mertcan, devreye alacakları ileri teknoloji üretim üssüne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Üretimin tamamını şubat ayında yeni fabrikamıza taşımış olacağız. Ofis binalarının inşaat süreci ise mayıs ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Yeni tesisimizde, geleceği şekillendireceğimiz teknolojileri geliştirebilmek için sanayi ve üniversite iş birliğini de artıracağız.

İçerik oluşturması devam eden DOF Akademi ile teknoloji kampüsümüzde belirli periyotlarda teknoloji, girişimcilik, lise-üniversite sanayi iş birliği konularında konferanslar düzenleyeceğiz. Bu sebeple teknolojiyle yaşayacak ve geleceği şekillendirecek kampüsümüze 'DOFUTURE' ismini verdik."





- "Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama konusunda birlik olmalıyız"





DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan, teknoloji serbest bölgelerinin kurulmasının özel ihtisas alanında bir başlangıç olacağını ifade ederek, "Şu anda kullandığımız en ufak bir çip bile yurt dışından ithal ediliyor. Kurulacak bölgelerde özellikle teknolojik makine üretimi, oyun yazılımı ve ara mamul ürünlerinin üretilmesine ağırlık verilmesi gerektiğine inanıyorum. Kullandığımız bu ürünlerin ülkemizde üretilmesine başlandığında hem daha düşük maliyetli ürün üretilecek hem de ülke olarak dışa bağımlılık azalacak." dedi.

Teknoloji firmalarının ihracata ciddi katkı sağladığını vurgulayan Mertcan, firmaların tek bir bölgede toplanmasıyla aralarındaki iş birliğinin artacağını, lojistik maliyetlerinin azalacağını, zaman tasarrufu ve bölge halkına istihdam sağlanacağını kaydetti.

Mertcan, her firmanın bir ekosistemi olduğunu belirterek, "2023 hedefiyle bizler de firmalar olarak bu bölgelerde güçlerimizi birleştirmeli, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama konusunda birlik olmalıyız." dedi.





- "500 milyon dolarlık bir proje"





Mustafa Mertcan, DOF Robotics'in, 80'den fazla ülkeye ihracatını gerçekleştirdiği eğlence simülatörleri alanında yapacağı uluslararası yatırımlarla 500 milyon dolarlık iş hacmine ulaşmayı hedeflediğini aktararak, DOF Robotics Flying Theater simülasyon ürünlerini dünyanın önde gelen şehirlerine kurarak işletmesini yapacaklarını bildirdi.

Mertcan, "Merkezi İstanbul'da olan şirketimiz ile sağlamış olduğumuz işletme geliri ve kuracağımız ortaklıklar ile ülkemize yüksek döviz getirisi sağlamayı hedeflemekteyiz." dedi.

Kullanıcıların dünya şehirleri üzerinde uçuş deneyimi yaşayacakları bir simülatör olan Flying Theater'ın, bir eğlence çözümü olmasının yanı sıra şehirler ve ülkelerin kültürleri ile turistik bölgelerini tanıtma şansı sunduğunu, bu ürünlerin turistlerin ülkeyi tekrar ziyaret etmeleri adına merak uyandırıcı bir işleve sahip olduğunu anlatan Mertcan, DOF Airlines projesinin, pandeminin derin yaralar açtığı eğlence ve turizm sektörü için perakende sektöründe yaşanan sıkıntılara bağlı olarak hafifleyen kira koşullarının da etkisiyle "küllerinden yeniden doğmak" adına bir fırsat niteliği taşıdığını kaydetti.





- "Gelecek; robotik teknolojiler ve otonom araçların olacak"





Mertcan, kendi kendine gidebilen otonom araç (AGV) teknolojisi üzerinde uzun süredir çalışmalarını sürdüren DOF Robotics'in, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde söz konusu çalışmalarına ağırlık verdiğini söyledi.

Otonom cihaz teknolojileri ile imalat sanayisinde dijitalleşmeyi en üst seviyelere çıkarmak adına durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Mertcan, şunları kaydetti:

"İmalat sanayisinde dijitalleşmenin önemini pandemi döneminde tekrar tecrübe etmiş olduk. Özellikle yoğun insan emeği temelinde kurgulanmış üretim yöntemlerinin ne denli kırılgan bir yapıya sahip olduğu bu dönemde bir kez daha gözler önüne serildi. Üretim bantlarında dijital altyapı ve robotik teknolojileri kullanan fabrikalar bu dönemde üretimlerine hız kesmeden devam etti. Gelecek; robotik teknolojiler ve otonom araçların olacak. Bu yüzden bizim de DOF Robotics olarak üretim kompozisyonumuzun yüzde 45'lik kısmını söz konusu otonom cihazlar oluşturuyor. Bununla beraber pandemi döneminde DOF Robotics ürünlerine özellikle Güney Amerika ve Asya'dan gelen talep oldukça arttı."