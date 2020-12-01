Teknoloji Habitatı Programı başvuruları 7 Aralık'a uzatıldı

ANKARA (AA) - Ankara Kalkınma Ajansının yürüttüğü "2020 Yılı Mikrodenetleyici, Mikroişlemci ve Elektronik Devre Kartı Tasarımı, Üretimi ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı" (Teknoloji Habitatı 2020 Programı) için başvuru süresi 7 Aralık'a uzatıldı.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, program için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS-PFD) üzerinden 7 Aralık saat 17.00'ye kadar başvuru kabul edilecek. Başvurular, konsorsiyum kurularak da yapılabilecek.

Projeye başvuracak kurum ve kuruluşlarda finansal durumlarına ilişkin kriterler de aranacak.

Destek oranları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yüzde 25-100, kar amacı güden kuruluşlar için yüzde 25-75 olarak uygulanacak.

Bu arada, program kapsamında taahhütname son teslim tarihi de 14 Aralık'a ertelendi.

Ankara Kalkınma Ajansı, Teknoloji Habitatı 2020 Programı'yla mikrodenetleyici, mikroişlemci ve baskı devre kartı tasarımı, üretimi ve ekosisteminin geliştirilmesini amaçlıyor.

Programa başvuracak kurum ve kuruluşların, proje faaliyetinin görev ve yetki alanı içinde bulunması, Ankara'da kayıtlı olması ya da Ankara'da şube açmış olması, projenin hazırlık ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması gerekiyor.