Teknoloji girişimcisi tecavüzcü çıktı

Bir dönem ‘bulut bilişimin kralı’ olarak tanınan UKFast’in eski CEO’su Lawrence Jones, İngiltere mahkemelerinde, üç ayrı kadına tecavüz ve cinsel saldırıda bulunmaktan hüküm giydi

Teknoloji girişimcisi Lawrence Jones, 1990'ların başında iki kadına tecavüz etmekten ve on yıl önce kurduğu web barındırma şirketi UKFast'te çalışırken üçüncü bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu.

Financial Times’ın haberine göre, 55 yaşındaki Jones, perşembe günü görülen davada, 30 yıl önce Manchester'da iki kadına tecavüz etmekten jürinin oybirliğiyle hüküm giydi. Jones ocak ayında ocak ayında işlediği cinsel saldırı suçundan dolayı suçlu bulunmuştu ancak bu dava yayın yasağı nedeniyle basında yer bulmamıştı.

Bir zamanlar İngiltere'nin "bulut bilişim kralı" olarak adlandırılan Jones, yaklaşık 700 milyon sterlinlik tahmini servetiyle İngiltere'deki en nüfuzlu teknoloji patronlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Ancak Jones’un imparatorluğu, FT haberlerinde girişimcinin işyerindeki davranışları ve kadın çalışanlara yönelik muamelesi hakkında bir soruşturma yayınlamasının ardından 2019'da parçalanmaya başladı. Jones 20 yıl önce kurduğu şirketten ayrılmak zorunda kaldı.

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Jones'un 1990'larda tecavüz ettiği ve birbirlerini tanımayan iki kadın, mahkemedeki ifadelerinde, Jones'un onları sersemleten ve onunla savaşamayacak hale getiren bir madde verdiğini daha sonra dairesinde kendilerine ayrı ayrı olarak saldırdığını söyledi.

Manchester Kraliyet Mahkemesi’nde Kasım ayında görülen duruşmada her iki mağdur da Jones'u, iş kariyeri başlamadan önce Manchester'daki yerel otellerde ve barlarda piyanist olarak çalıştığı sırada sosyal çevrelerinden tanıdıklarını ifade verdi.

Kendine özgü düz bir konuşma biçimi olan Jones, bu kadınlardan biriyle hiç tanışmadığını iddia etti ve ikincisiyle rızaya dayalı bir cinsel ilişkisi olduğunu söyledi.

Ocak ayındaki ayrı bir davada Jones, on yıl önce Londra'ya yaptığı bir iş gezisinde kendisine eşlik ederken UKFast'in eski bir çalışanı olan üçüncü bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunmuştu. Jones, ocak ayında giydiği hükümden bu yana gözaltında tutuluyor.

Dört çocuk babası olan Jones, ocak ayındaki başka bir duruşmada eski bir UKFast çalışanı olan dördüncü bir kadına cinsel saldırıda bulunmak ve tecavüz etmek suçlamalarından beraat etti.

FT haberine göre, ocak ayındaki duruşmanın sonucu, jürinin kararına gölge düşürmemek için bu ay sonuçlanan ikinci duruşmaya kadar rapor edilemedi. Jones'un hüküm giydiği üç davayla ilgili cezası bir hafta içinde kesinleşecek.

Kasım ayındaki duruşmada jüri üyeleri, Jones'un işlediği suçlara dair üzücü ayrıntılarını duydu.

Kadınlardan biri, Jones'u 1990'larda tanıdığını çünkü o sırada Jones’un arkadaşlarından biriyle sevgili olduğunu söyledi. Mağdur kadın ilk tanıştıklarında Jones’un kadının aşk hayatı hakkında uygunsuz cinsel açıklamalar yaptığını söyledi.

1993'ün sonlarında dairesinde bir "Noel içkisi" içmeyi kabul ettiğini, arkadaşlıkları için çaba göstermeyi sevgilisine borçlu olduğunu hissettiğini söyledi.

Daireye vardığında, bir kadeh kırmızı şarap ve birkaç nefes esrar içtiğini, ancak kısa sürede tamamen bilincini kaybettiğini söyledi. Uyuşturulmuş olabileceğine inanan mağdur, Jones'un iradesi dışında kendisiyle cinsel ilişkide bulunduğunu söyledi.

Mahkemeye, direnmeye çalıştığını Jones'un ise kendisine bağırdığını ve hakaret ettiğini söyledi. Jones ise kadınla hiç tanışmadığını belirtti.

Kasım ayındaki duruşmadaki ikinci kadın, Jones'un dairesinde kendisinden küçük bir tıbbi şişeden bir sıvı koklamasını istediğini söyledi. Hemen ardından sersemleştiğini söyleyen mağdur bunun onu hemen sersemlemiş ve bilincini kaybetmiş hissetmesine neden olduğunu söyledi. Mağdur aciz durumdayken, Jones'un kendisiyle cinsel ilişkide bulunduğunu söyledi.

Saldırıya uğramayı beklemediğini ve acı verici bir tecrübeye maruz kaldığını belirten mağdur saldırıyı bir “fırsatçılık” olarak nitelendirdi.

Duruşmada Jones, ikinci kadına tecavüz ettiğini reddetti ve onunla rızaya dayalı bir cinsel ilişkisi olduğunu, ancak ilişkilerinin çok "şiddetli" haline gelmesinin ardından birlikteliklerine son verdiğini söyledi.

Jones ayrıca, 1990'larda cinsel ilişki sırasında ara sıra solunduğunda bireyin kendini iyi hissetmesini sağlayan bir ilaç kullandığını itiraf etti. Ancak bunu yalnızca cinsel partnerlerinin tam rızasıyla yaptığını söyledi.

Bir zamanlar Sunday Times'ın zenginler listesinde yer alan Jones, her iki davada da tüm suçlamaları reddetmişti. Jones 2015 yılında dijital ekonomiye verdiği katkılardan dolayı MBE ödülüne layık görülmüştü.

İngiltere Kraliyet Savcılığı’nın Kuzey Batı Tecavüz ve Ciddi Cinsel Suçlar Birimi Kıdemli Bölge Başsavcısı Isla Chilton davayla ilgili açıklamasında, "Jones, eylemlerinin mağdurları nasıl etkileyeceğini düşünmeden iki kadına tecavüz etti. Suçlarını inkar ederek, eylemlerinin sorumluluğundan kaçmaya çalışarak kadınlara verilen zararı artırdı. Jüri onun yalanlarını gördü ve onu suçlu buldu” ifadelerine yer verdi.

Ocak ayındaki duruşmada genç bir kadın çalışan, mahkemeye Jones'un yatak odasının bitişiğindeki çatı katı süitinde bir iş gezisi sırasında kendisine saldırdığını söyledi.

Mağdur kadın bir kanepede otururken açık bir şekilde direnmesine rağmen Jones’un onu kendine doğru çekmeye başladığını söyledi. Mağdur saldırının devam etmesinin ardından Jones’tan uzaklaştığını odasına koşup kapısını kilitlediğini jüriye söyledi.

Jones’un aleyhindeki suçlamaların ardından ANS olarak yeniden markalaşan UKFast’in eski çalışanları da davayı yakından takip etti. Jones liderliğindeki dönemlerde şirket Sunday Times’ın “çalışılacak en iyi şirketler” listesinde düzenli olarak yer alıyordu.

FT haberine göre 30’dan fazla eski çalışan 2019’da Jones’u liderliği sırasında UKFast’te toksik bir çalışma kültürü olduğunu iddia etti. Birçok eski çalışan, istenmeyen masajlar, jakuzilerde ve saunalarda toplantılar ve cinsel yaşamları hakkında müdahaleci sorular da dahil olmak üzere eski patronları tarafından cinsel taciz veya uygunsuz davranışlarla karşılaştığını iddia etti.

Eski çalışanlar ayrıca, Jones'un öfkeli, öngörülemeyen patlamalara eğilimli olduğu, bir "işe al ve işten kov" atmosferine başkanlık ettiğini ve iş yerinde korku kültürü olduğunu iddia etti.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, Jones cinsel saldırı haberlerinin 2019’da ilk kez basında yer almasının ardından UKFast’in CEO’luğundan istifa etti. O dönemde internet şirketinde azınlık hissesine sahip olan özel sermaye şirketi Inflexion, 2020'de Jones’un ve UKFast'te bir yönetici olan Jones’un eşi Gail'in hisselerini satın aldı.