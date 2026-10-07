Teknoloji dünyasını sarsan lansman! Snapdragon 7 Gen 4 işlemcili Vivo V80 resmen tanıtıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çinli teknoloji devi Vivo, orta-üst segmentte dengeleri değiştirecek yeni amiral gemisi katili modeli Vivo V80'i düzenlediği lansmanla teknoloji meraklılarının beğenisine sundu.
Özellikle iPhone 17 Pro modellerini andıran dikkat çekici turuncu renk seçeneğiyle göz dolduran Vivo V80, gücünü Qualcomm'un performanslı Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 6,59 inçlik 144 Hz OLED ekranında 5.000 nitlik rekor parlaklık değerine ulaşan cihaz, 90W hızlı şarj destekli devasa 7.200 mAh bataryasıyla da kullanım süresi tarafında rakiplerine gözdağı veriyor.
Zeiss kalitesinde kamera seti ve üst düzey dayanıklılık
Arka tarafında OIS destekli 50 MP Sony LYT 700V ana kamera, 50 MP 3x periskop/telefoto ve 8 MP ultra geniş açı sensör bulunduran telefon, ön tarafında ise 50 MP otomatik odaklamalı selfie kamerası taşıyor. Android 17 tabanlı OriginOS 7 ile kutudan çıkan, IP69 su/toz geçirmezlik sertifikasına sahip ve ekran içi parmak izi okuyuculu modelin kısa süre içerisinde Türkiye pazarında da resmi olarak satışa sunulması bekleniyor.