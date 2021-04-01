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Teknoloji Teknoloji devinin CEO’sunun yaptıkları deşifre oldu! Kendi ‘ordusu’nu kurmuş
Teknoloji

Teknoloji devinin CEO’sunun yaptıkları deşifre oldu! Kendi ‘ordusu’nu kurmuş

ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un, şirketin itibarını korumak ve kendisi hakkında olumlu bir algı oluşturmak için 'Twitter Ordusu' kurduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 15:59:00 -
Teknoloji devinin CEO’sunun yaptıkları deşifre oldu! Kendi ‘ordusu’nu kurmuş

ABD merkezli teknoloji devi Amazon'un başı sızdırılan belgeler ile dertte. Online alışveriş platformunun gizli tuttuğu bir proje bu sızıntı ile deşifre oldu.

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un 'Twitter ordusu' kurduğu ortaya çıktı.

'Gizli' olarak işaretlenmiş

'Küresel Sosyal CS Program Yönetimi' başlığını taşıyan Belge, 'Amazon.com gizli' olarak işaretlenmiş.

Söz konusu belgelere göre, Amazon bu konuda ilk adımı 2018'de attı ancak özellikle son dönemde mesaisini artırdı.

'Veritas' kod adlı proje kapsamında 'troller' ilk olarak Bezos için algı operasyonu denemesi yaptı.

Bezos'a yeni vergiler getirilmesi gerektiğini savunan Bernie Sanders'ı hedefe koyan ekip, sistematik olarak Sanders'ı eleştirdi ve Bezos'u savundu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 'trol ordusu' Amazon'daki koşulların oldukça iyi olduğu intibası yaratmak için de pek çok paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımlar özellikle Amazon işçilerinin şikayetlerini dile getirdiği dönemlerde arttı.

The Intercept tarafından deşifre edilen belgelerde 'trol ordusu'nda görev alacak kişiler için belirlenen kriterler de yer aldı.

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