Teknoloji devini satın aldı: Bulut yerel ağ markası satıldı! Sonuçlandı diyerek duyurdular! İşte yeni sahipleri

Cisco bugün önde gelen açık kaynaklı bulut yerel ağ ve güvenlik şirketi Isovalent’in satın alma işleminin tamamlandığını duyurdu. Bu adım, Cisco’nun güvenli, çoklu bulut ağının geleceğini tanımlama konusundaki taahhüdünde önemli bir ileri adım olarak değerlendiriliyor.

Isovalent’in yenilikçi teknolojileri, her büyüklükteki kuruma hitap eden, yapay zeka destekli, bulut tabanlı ve entegre bir güvenlik platformu olan Cisco Security Cloud vizyonunun temel taşı haline gelecek. Bu sayede çoklu bulut ortamında tehditlere karşı en son teknoloji ile koruma sağlanacak.

Isovalent Artık Cisco’nun Bir Parçası

Isovalent ekibi, açık kaynaklı eBPF teknolojisine önemli katkılarda bulundu ve Cilium ve Tetragon gibi bulut yerel çözümlerin geliştirilmesine öncülük etti. Bu gelişmeler, BT ve platform mühendisliğine sağlam ağ yetenekleri ve bulut yerel etkileşimlere gelişmiş görünürlük sunarak, yazılım tanımlı ağlarda politika tanımlama ve uygulama süreçlerini kolaylaştıracak.