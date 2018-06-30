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Teknoloji devinden Türkiye açıklaması: Türkiye'deki ofislerimizi...

Teknoloji devi Sony'nin, cep telefonu sektöründe Türkiye, Afrika ve Orta Doğu pazarlarından çekileceği söylentisi 'sızıntı uzmanı' tarafından duyurulmuştu. Bu söylentinin ardından Sony'den beklenen resmi açıklama yapıldı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 10:06
Teknoloji devinden Türkiye açıklaması: Türkiye'deki ofislerimizi...

Hemen her yeni mobil cihazı, daha tanıtılmasına süre varken bizlerle paylaşan "sızıntı uzmanı" Evan Blass, Twitter üzerinden bir yeni iddiada daha bulunmuş ve Sony Mobile'ın Türkiye pazarından çekileceğini duyurmuştu.

Blass'ın iddiaları sonrası firma resmi bir açıklama yayınladı.

Ekim ayında Türkiye ile birlikte Orta Doğu ve Afrika pazarlarındaki ofislerini kapatacağını iddia eden Evan Blass’a bugün Sony MobileOrta Doğu-Afrika Kurumsal İletişim Bölümü'nden cevap geldi.

''GÖZDEN GEÇİRİYORUZ''

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kârlı büyümemizi sürdürmek için aldığımız süregelmekte olan tedbirlerin bir parçası olarak, pazardaki durumu dikkatli şekilde takip ediyor ve Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’deki operasyonlarımızın fizibilitesini gözden geçiriyoruz.

Blass'ın dün dile getirdiği iddiasına göre Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki Sony Mobile ofisleri, Ekim ayında kapatılacak ve bu bölgelerdeki operasyonlar sonlandırılacak.

Bu da, Xperia telefonların artık ülkemizde resmi yollardan satılmayacağı anlamını taşıyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 10:06
  1. Sony
  2. Sony XPeria
  3. akıllı telefon
  4. Türkiye
  5. Orta Doğu
  6. Afrika
  7. Sony Mobile

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