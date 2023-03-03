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Teknoloji Teknoloji devinden tarihi adım: Microsoft Activision-Blizzard anlaşmasında önemli yeni gelişme! O açıklama
Teknoloji

Teknoloji devinden tarihi adım: Microsoft Activision-Blizzard anlaşmasında önemli yeni gelişme! O açıklama

Dünyanın en değerli teknoloji şirketleri olan Microsoft Activision Blizzard satın alımında bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Activision Blizzard'ın satın alma çağrısının ardından Avrupa Ticaret Komisyonu anlaşmayı onaylamaya hazırlanıyor. Önemli bir yol ihtimali yüzdenin altında değil. İşte o sözler..

Yeniakit Publisher
2023-03-03 21:04:00 - 2023-03-03 21:37:34
Teknoloji devinden tarihi adım: Microsoft Activision-Blizzard anlaşmasında önemli yeni gelişme! O açıklama

Son günlerde oyun gündemine bomba gibi düşen Microsoft Activision Blizzard anlaşması, Sony gibi pazardaki büyük rakipler tarafından rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle istenmiyor. Microsoft’un bu anlaşmayı tamamlayabilmek için üç büyük mahkemeden onay alması gerekiyor. Bugün ise anlaşma için önemli bir yol kat edildiği bilgisi ortaya atıldı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Microsoft Activision Blizzard anlaşmasında önemli gelişme!

Reuters’in haberine göre Avrupa Komisyonu, Microsoft’un özellikle Call of Duty ile ilgili verdiği rekabete uygun taahhütler nedeniyle anlaşmayı onaylamaya hazırlanıyor. Şirketin Call of Duty için Nintendo ve Nvidia’ya verdiği taahhütler, yüzde 100 içerik eşitliği ve 10 yıllık bir anlaşma sunması nedeniyle satın alım için olumlu bir hava yarattı.

Avrupa Komisyonu’ndan nihai karar 24 Nisan’dan önce gelecek. Bugüne kadar Activision Blizzard satın alımında karşısına pek çok rakip çıkan Microsoft, AB’den alacağı olumlu bir karar ile havayı tekrar değiştirebilir. Yine de şirket, anlaşmayı tamamlamak için ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Birleşik Krallık Rekabet Kurumu’nu ikna etmek zorunda.

Şirket, Avrupa Komisyonu’ndan anlaşmanın onaylanması için ABD’nin aksine bazı varlıklarını satması gibi bir talep bulunmadığını ifade etti. Ayrıca Microsoft konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

”Avrupa Komisyonu’nun endişelerini gideren etkili ve kolayca uygulanabilir çözümler sunmaya kararlıyız. Sony, Steam, Nvidia ve diğerlerine Call of Duty’ye uzun vadeli yüzde 100 eşit erişim sağlama taahhüdümüz, anlaşmanın oyunculara ve geliştiricilere sağladığı faydaları koruyor ve pazardaki rekabeti artırıyor.”
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Durum Avrupa Komisyonu’nda olumlu sonuçlanacak gibi gözükse de Birleşik Krallık’ta aynı şekilde değil. Birleşik Krallık Rekabet ve Ticaret Komisyonu daha önce Microsoft’tan Activision Blizzard’ın yalnızca belirli bir hissesini satın almasını talep etti. Bu nedenle anlaşmada tam uzlaşmanın sağlanması uzun sürecek gibi görünüyor.

ABD’de ise Microsoft için olumlu gelişmeler bulunuyor. Bu sabah itibariyle şirket, Sony’nin yaptığı anlaşmaları inceleyebilmek için belgeleri talep edebilecek. Microsoft, artık PlayStation’un özel oyun anlaşmalarının detaylı ayrıntılarına ve Sony’nin anlaşmayı durdurmak adına yaptığı görüşmelere erişebilecek.

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