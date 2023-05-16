Teknoloji devi Google'dan bahar temizliği yapma kararı: Birçok hesap silinecek! Şaşkına çeviren önemli adım

Google, 2020 yılında depolama alanını korumak için aktif olmayan hesapların içeriklerini kaldıracaklarını fakat hesaplara dokunmayacaklarını açıkladı. Teknoloji devi şimdi ise yine bir bahar temizliğine başladı ve kullanılmayan hesapları da tamamen silme kararı aldı.

İKİ YIL KULLANILMAYAN HESAPLAR VE İÇERİKLERİ SİLİNECEK

9To5Mac tarafından paylaşılan habere göre Google, iki yıl boyunca girilmeyen hesapları ve içerikleri tamamen silecek. E-posta adresinin erişilemez hale gelmesinin yanında Gmail iletileri, Takvim etkinlikleri, Drive, Dökümanlar ve Google Fotoğraflar yedekleri de kaldırılacak.

Silinecekler kapsamında YouTube içerikleri ve hesapları yer almıyor. Çünkü YouTube sahibi Google, bazı videoların ilerleyen dönemlerde tarihi önemi olabileceğini düşünüyor.

Teknoloji devi, aktif olmayan hesapların silinmesine 2023 Aralık ayında yani bu yılın sonlarında başlayacak. Firma bu işlemi gerçekleştirirken "yavaş ve dikkatli" bir şekilde davranacağını belirtiyor. Google konuyla ilgili şu sözleri belirtiyor:

"Bir hesabı silmeden önce, hem hesabın e-posta adresine hem de kurtarma e-postasına (verilmişse) silinmeden önceki aylar boyunca birden fazla bildirim göndereceğiz."

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