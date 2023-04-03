Teknoloji devi, Google’da heyecanlandıran 'Mavi tik' hamlesi: Çok konuşulacak! En büyük parçası olacak

Twitter ve Meta’nın ardından, Google da ‘mavi tik’ konusunda bir adım atmaya hazırlanıyor.

Search Engine Land’de yer alan habere göre bu rakiplerinden biraz farklı bir sistem olacak.

Teknoloji devi, Google Ads tarafından doğrulanan reklamverenlere ait arama sonuçlarında görünen bazı reklamlara mavi tik işareti eklemeyi planlıyor.

Öncelikle mavi tik onayı çıkıntılı mavi bir daire içinde yer alacak. Bu Google reklamveren doğrulama programının bir parçası olacak. Doğrulanmayan reklamverenlerin reklamlarında bu işaret çıkmayacağı bildirildi.

SEO analisti Khushal Bherwani tarafından fark edilen bu yeni özelliğin test edildiği görülüyor.

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Gerçek Gündem'e göre: Google’dan konuya ilişkin henüz net bir açıklama gelmezken, teknoloji devinin mavi tikle reklamlarda daha yüksek tıklama oranlarına ve dönüşüme ulaşmayı planladığı tahmin ediliyor.



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