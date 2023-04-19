Teknoloji çıldırdı! 5G Teknolojisiyle 5 bin kilometreden ameliyat

Bir cerrah, 5G destekli bir robotik cerrahi teknolojisinin yardımıyla, binlerce kilometre uzakta yaşayan bir kadın hastanın iltihaplı safra kesesini başarıyla çıkardı. Uzun mesafeli ameliyat, 30 dakikada tamamlandı. Dr. Liang Xiao, ameliyatı Çin’in doğusunda bulunan Hangzhou’daki Sir Run Run Shaw Hastanesi’nde bir robot konsolu kullanarak gerçekleştirdi. Bu arada hasta, cerrahın bulunduğu yerden yaklaşık 5 bin km uzaklıktaki Doğu Türkistan’ın Alaer şehrinde bir hastanedeydi.

Liang, “Ameliyat platformundan talimat verdiğimde, Alaer’deki hastanedeki dört kollu endoskopik robot senkronize olarak yanıt verdi. Ameliyat, cerrah ve cihaz arasında ihmal edilebilir bir gecikme ile sorunsuz bir şekilde ilerledi” dedi.

Bu ameliyat sadece hastayı günlerdir rahatsız eden rahatsızlığı iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda bu ışık hızında kablosuz teknolojinin Çin’in ücra bölgelerindeki hastalara nasıl yüksek kaliteli tıbbi hizmetlere daha fazla erişim sağlayabileceğini de gösterdi.

Uzak bölgelerden gelen ve kritik hastalıkları olan kişiler, tedavi için büyük şehirlere seyahat etmek zorunda kalıyor. Bu yeni teknolojiyle yerel hastaneler, tedavileri binlerce kilometre uzaklıktaki hastaneler ve uzmanlar aracılığıyla yapabilecek.

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