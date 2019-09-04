"Teknoloji belediyelerin verimliliğini arttırabilir"

MERSİN (AA) - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, teknolojinin belediyelerdeki iş yapış biçimlerini ve işleyişleri daha verimli hale getirebileceğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deegan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.

Deegan, Mersin'in faaliyetleri kapsamında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kentte teknolojiye yardımcı olma açısından birçok fırsatların olduğunu aktardı.

Teknolojinin, belediyeler ve vatandaşlar açısından önemine değinen Deegan, şunları kaydetti:

"Teknoloji hem vatandaşların hayat kalitesini iyileştirebilir, hem de belediyelerdeki iş yapış biçimlerini ve işleyişleri daha verimli hale getirebilir. Bizim akıllı çözümlerimiz var. Teknoloji artık çok iyi bir noktaya geldi ve çok basit bir şekilde, çok önemli sonuçlar doğurabiliyor. Mersin’de, bu bölgede önemli istihdam da yaratıyoruz. Ama bunların yanı sıra biz toplumla, sosyal sorumluluk projeleri ile gerek belediyeleri, gerekse diğer işletmeleri daha verimli hale getirerek, teknolojimizle desteklemeyi de çok önemsiyoruz."

Başkan Seçer de kenti, yeni nesil bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceklerini, bunun önemli olduğunu düşündüğünü ifade etti.