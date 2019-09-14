Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması sonuçları inceleniyor Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ’Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması’ sonuçlarını istişareye açtı.

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ’Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması’ sonuçlarını istişareye açtı. Düzenlenen toplantıda, ayrıca yine Kurul tarafından hazırlanan “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları ve Stratejileri Çerçevesi” katılımcılarla paylaşıldı.

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