Teknofest’i beğenmeyenlerin beğendikleri İBB hizmetleri gündem oldu

Muhalefetin, Türkiye'nin geleceği olan bu teknoloji alanında yapılan yatırımlara, burun kıvırıp eleştirileri sürerken; son günlerde büyük övgüyle bahsedip alkışladıkları bir proje var.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karton bardak ve ibrik projesi...

Öve öve bitirilemedi

İBB'nin, İstanbul'daki mezarlıklara İBB logolu ibrik koyup vapurlarda da çay servis edilen karton bardakların üstündeki tasarımı değiştirmesi, muhalefet tarafında TEKNOFEST kadar alkışlandı.

Alay konusu oldu

Sosyal medyada İBB'nin bu projelerine alkışların devam etmesi şakınlığa neden olurken, bir kesimin övgüsü de alay konusu oldu.



