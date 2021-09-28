  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Teknofest’i beğenmeyenlerin beğendikleri İBB hizmetleri gündem oldu
Gündem

Teknofest’i beğenmeyenlerin beğendikleri İBB hizmetleri gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda Türk Savunma Sanayii'ne ve Milli Uzay Programı çalışmalarına yapılan yatırımlar devam ederken TEKNOFEST'te gösterilen teknoloji harikası milli yatırımlara sesi çıkmayan muhalefet, CHP'li İBB'nin hizmetlerini coşkuyla karşıladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 13:13:00 -
Teknofest’i beğenmeyenlerin beğendikleri İBB hizmetleri gündem oldu

Muhalefetin, Türkiye'nin geleceği olan bu teknoloji alanında yapılan yatırımlara, burun kıvırıp eleştirileri sürerken; son günlerde büyük övgüyle bahsedip alkışladıkları bir proje var.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karton bardak ve ibrik projesi...

Öve öve bitirilemedi

İBB'nin, İstanbul'daki mezarlıklara İBB logolu ibrik koyup vapurlarda da çay servis edilen karton bardakların üstündeki tasarımı değiştirmesi, muhalefet tarafında TEKNOFEST kadar alkışlandı.

Alay konusu oldu

Sosyal medyada İBB'nin bu projelerine alkışların devam etmesi şakınlığa neden olurken, bir kesimin övgüsü de alay konusu oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay