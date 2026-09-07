TEKNOFEST Sürü İHA finali Gaziantep'te başladı, 165 takımdan 19'u finalde

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen ileri teknoloji ve savunma sanayi odaklı Sürü İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın finali, Gaziantep Yeşilkent Stadı'nda başladı. Türkiye'nin dört bir yanından 165 takımın katıldığı yarışmada 19 takım finale kalmaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve HAVELSAN iş birliğiyle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada ekipler, en az 3, en fazla 10 insansız hava aracından oluşan sürüyü kendi geliştirdikleri teknolojiyle kontrol etti. İHA'ların sürü zekâsı ve koordineli hareket kabiliyeti kullanılarak verilen görevlerin başarıyla tamamlanması hedeflendi.

Dereceye giren takımlar, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2026'da yer alma hakkı kazanacak.

Saltuk: 12 farklı ilden 171 kişiyle Gaziantep'teyiz

T3 Vakfı Yarışma Koordinatörü Salih Saltuk, yarışmaya bu yıl 165 takımın başvurduğunu, bu popülasyon içerisinde yaklaşık 806 üyenin yer aldığını söyledi. Saltuk, "Bu 165 takımdan 19 takım final aşamasına geçmeye hak kazandı. Şu anda 171 kişiyle yarışmamızı Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. 12 farklı ilden katılımımız var" dedi.

Üniversitelerin yarışmaya yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Saltuk, organizasyonu HAVELSAN ile birlikte düzenlediklerini, saha düzenlemesi ve yarışmanın koordinasyonu konusunda HAVELSAN ekibiyle iyi bir dirsek temasında olduklarını aktardı. Saltuk, "Dereceye giren arkadaşlar TEKNOFEST'te Şanlıurfa'ya davet edilecek. Orada yarışacaklar. Biz de heyecanlı sonucu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birinci olursak hedefimiz seneye bir daha birinci olmak"

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Gökbörü Takım Kaptanı Muhammed Metin Altuncu, amaçlarının tek bir dron değil, sürü halinde uçan sistemler geliştirmek ve bunları prototiplemek olduğunu söyledi. Altuncu, küçük İHA'larla denedikleri sürü algoritmalarını daha sonra gerçek hava araçlarına uygulamayı hedeflediklerini anlattı.

TEKNOFEST'in kendilerine bu imkânı sağladığını, üniversitelerinin de uçuş yapabilecekleri mekânlar ile biraz malzeme desteği verdiğini belirten Altuncu, "Onlar sayesinde bugün burada yarışmada iddialı bir şekilde bulunuyoruz. Birinci olursak hedefimiz seneye bir daha birinci olmak" diye konuştu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi AHİ-İHA Takım Kaptanı Muhammed Enes Avcı ise "Takımımız AHİ-İHA, 2024 ve 2025 yıllarında Suriye'de Türkiye dördüncülüğü elde etti" dedi. Bu yıl arkadaşlarıyla birlikte takıma katılan yeni üyelerden olduğunu belirten Avcı, "İnşallah bu yıl da güzel bir derece bekliyoruz. İnşallah alacağız. Birkaç saatte de uçacağız inşallah" ifadelerini kullandı.