TEKNOFEST Mavi Vatan coşkuyla başladı! Selçuk Bayraktar: Bağımsızlık irademizi dünyaya haykıracağız

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında denizlerdeki bağımsızlık hedeflerini vurgulamak amacıyla düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, kapılarını büyük bir heyecanla açtı. Törenin ardından etkinlik alanındaki stantları ziyaret eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, katılımcıların projelerini inceleyerek sohbet etti. Dünyanın içinden geçtiği jeopolitik süreçlere değinen Bayraktar, küresel dengelerin yeniden kurulduğu bu çağda denizlerin hakimiyetinin ve yerli savunma teknolojilerinin hayati bir rol üstlendiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek TEKNOFEST Mavi Vatan, 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkinlikte, Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler yer alıyor.

Bu kapsamda TEKNOFEST Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsuru ve platformu sergileniyor.

Bunlar arasında TCG Anadolu, TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan bulunuyor.

Selçuk Bayraktar'ın değerlendirmesi:

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST stantlarını gezerek katılımcılarla sohbet etti ve etkinliğin teması üzerine görüşlerini paylaştı. Bayraktar, etkinlik sırasında, "Dünyanın yeniden şekillendiği bu dönemde denizlerin önemi çok büyük" sözleriyle denizlerin stratejik önemine işaret etti.

Bayraktar; "Mavi Vatan'ın tek damlasından vazgeçmeyiz. Bağımsızlık irademizi dünyaya haykıracağız." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor.