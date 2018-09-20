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TEKNOFEST İstanbul’a ilk günden ziyaretçi akını

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul bugün başladı. İstanbul 3. Havalimanı’nda başlayan TEKNOFEST’e sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İstanbul’un 40 farklı noktasından ücretsiz ulaşımın sağlandığı alana giden yollarda zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandığı bildirildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 14:02

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını bugün ziyaretçilere açtı.

Açılışına sayılı günler kala dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını bugün ziyaretçilere açtı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleşen festival, sabah saatlerinden itibaren binlerce öğrencinin de aralarında bulunduğu yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

UÇAKLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Festivalde ziyaretçiler uçaklarla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Özellikle festival kapsamında, toplumun her kesimine hitap eden farklı aktiviteler ve teknoloji yarışmaları dikkat çekiyor.

HER KESİME HİTAP EDİYOR

Türkiye'de ilk kez roket yarışması da festivalde yapılacak. Festivalde ortaokuldan yüksek öğrenim mezunlarına kadar geniş bir yaş aralığına hitap eden ve yarışmacıların teknolojik ürünler tasarlayıp geliştirecekleri teknoloji yarışmaları, havacılık gösterileri, çocuk ve gençlere yönelik aktiviteler, teknoloji girişimleri ve yatırımcılarının bir araya geleceği uluslararası girişim fuarı, teknoloji gündemine ilişkin seminerler, teknoloji yarışmalarına katılan ekiplerin takım tanıtım stantları, teknoloji firmalarının marka tanıtım stantları yer alıyor.

2 MİLYON LİRA ÖDÜL DAĞITILACAK

Toplam 12 kategoride olacak yarışmalarda 2 milyon lira ödül dağıtılacak. Yarışmaları kazanan takımlara, 30 bin ila 250 bin lira arasında değişen ödüller verilecek. Yarışma kapsamında Havalimanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsanlık Yararına Teknoloji, İnsansız Su Altı Sistemleri, Robotaksi, Robotik Fetih 1453, Roket, Savaşan İHA, Sürü İHA ve Yapay Zeka yarışmaları da yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 14:02
  1. Teknofest İstanbul
  2. ziyaretçi akını

YORUM YAZ

  • VatandaşVatandaş42 dk önce
    Kardeşim bu ne kötü organizasyondur. Çocukları okul organize etti gittiler ama alana bile ulaşamadan geri dönmeye çalışıyorlar. Trafik kilit giriş çıkışlarda , bi heves edip gittiler eziyeti yanlarına kar kaldı
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