Teknofest İstanbul ziyaret saatleri 2019

Teknoloji ve havacılık tutkunları Teknofest 2019 ile ilgili detayları araştırıyor. Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2016’dan bu yana her yıl düzenlediği Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’19), TEKNOFEST bu yıl 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda kapsamında gerçekleşecek. Teknofest'e katılım sağlayacak olanlar şimdiden Teknofest ziyaret saatlerini merak ediyorlar. Peki, Teknofest 2019 İstanbul ziyaret saatleri ne? İşte ayrıntılar...

TEKNOFEST kapsamında İstanbul’da Taksim Meydanı’nda kurulan dikey rüzgâr tüneli platformunda, vatandaşlar havada serbest uçuş yaptı. Yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücüyle insanları havaya kaldıran platforma, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Teknofest 2019 İstanbul ziyaret saatleri

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerlere katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı’nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

Teknofest'e katılım ücretli mi?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler’e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı’nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

13 yaşından küçük izleyiciler alana, velileri ya da öğretmenleri ile birlikte kabul edilecektir.

nayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle TÜRKPATENT ev sahipliğinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) iş birliğinde düzenlenecek ISIF'19'da, 25 ülkeden 400'ün üzerinde buluş ziyaretçiler ve yatırımcılar için sergilenecek.

Aynı zamanda fuarla eş zamanlı olarak sınai mülkiyet haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalıştaylar, seminerler ve eğitimler düzenlenecek.

Fuar boyunca katılımcılara "Patent Randevu Sistemi" ile yüz yüze danışmanlık hizmeti verilecek.

Patent Randevu Sistemi danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen katılımcılar, fuar öncesinde ve fuar süresince taleplerini "[email protected]" adresine iletebilecek.