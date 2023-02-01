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Teknoloji TEKNOFEST bu yıl 3 ilde düzenlenecek
Teknoloji

TEKNOFEST bu yıl 3 ilde düzenlenecek

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu sene İzmir, İstanbul ve Ankara’da yapılacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 20:21:00 -
TEKNOFEST bu yıl 3 ilde düzenlenecek

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara’da yapılacak.

TEKNOFEST açıklamasına göre, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla teknoloji geliştiren bir Türkiye için 6 yıldır düzenlenen TEKNOFEST 2023, ülkenin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 118 kurumla birlikte gerçekleştiriliyor.

Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında İzmir, İstanbul ve Ankara’da düzenlenerek bu yıl coşkuyu 3'e katlıyor. Yeniden milyonları buluşturacak TEKNOFEST 2023 "#sengeleceksindiye" 16-19 Mart'ta İzmir’de, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul’da ve 30 Ağustos-3 Eylül'de ise Ankara’da yapılacak.

Her sene bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı festivalde, bu yıl Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenlenecek.

TEKNOFEST'teki yarışmalarda 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

Her yıl büyümeye, gücüne güç katmaya devam eden, dünyaca ünlü isimlerin konuk olduğu teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, ödül törenleri, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle TEKNOFEST’in 2023 yolculuğu için her şey hazır bulunuyor.

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