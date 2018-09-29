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TEKNOFEST ABD'yi solladı! Dünya ikincisi oldu

İstanbul'da düzenlenen ve yarım milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST, günlük katılım sayılarına göre dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olurken, ABD'de düzenlenen EAA AirVenture Oshkosh 3'üncü oldu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:21
TEKNOFEST ABD'yi solladı! Dünya ikincisi oldu

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni 4 günde yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Bu ziyaretçi sayısı ile TEKNOFEST, günlük katılım sayılarına göre dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali oldu. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Teknofest ilk yılında günlük katılım sayılarına göre dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başardı." ifadelerini kullandı.

 

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve bir ilk olan TEKNOFEST'te, 4 gün boyunca yaşamın her alanında teknoloji konuşulurken, havacılık gösterileri ziyaretçilere görsel bir şölen yaşatıldı. 750'den fazla takım, 2000'den fazla yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarında ise gençler büyük başarı sergiledi.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra festival kapsamında Dünya Drone Şampiyonası, Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması, Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, dünyanın en hızlı 7 aracının yarıştığı "Yarışların Yarışı", nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, THY seyahat hackatonu, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, paraşüt atlayışları, hava araçları sergisi, simülasyon uygulamaları, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler düzenlendi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 16:21
  1. İstanbul
  2. Teknofest

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