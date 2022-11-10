Teknofest 2023 nerede? Teknofest 2022 ne zaman, nerede? TEKNOFEST ödülleri: Başvuruları nasıl yapılır ve ödülleri neler? Teknofest takvimi

2023 teknofest nerede? Bilim ve teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest, 2023 yılında 3 farklı şehirde gerçekleştirilecek. T3 Vakfı tarafından düzenlenen 2023 Teknofest, Cumhuriyetin 100'üncü yılı olması nedeniyle özel imkanlar ve gösteriler de sunacak. Şimdiden yoğun bir ilginin gösterildiği 2023 teknofest için yarışmalar, başvuru şartları ve ödüller de belli oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait son sistem roket ve silahların tanıtılacağı, SoloTürk ve Türk Yıldızlarının gösteriler yapacağı 2023 Teknofest takvimi...

2023 TEKNOFEST NEREDE?

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümüne özel bu sene bir farkılılığa gidiyor. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli illerde tek seferlik düzenlenen TEKNOFEST, 2023 yılına hususi olmak üzere 3 farklı ilimizde gerçekleştirilecek. Cumhuriyete özel 2023 yılında TEKNOFEST, İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek. 3 il için de şimdiden yoğun bir katılım söz konusu. Peki ama 2023 Teknofest ne zaman yapılacak. Detaylar aşağıda.

2023 TEKNOFEST NE ZAMAN?

Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümüne özel gösteriler, silahlar ve etkinliklerin düzenleneceği Teknofest 2023 için geri sayıma resmen başlandı. Başta öğrenciler olmak üzere teknoloji ve uzay tutkunları şimdiden Teknofest için heyecanlı. Üstelik önümüzdeki sene Teknofest, 3 farklı şehirde yapılacak. Büyük bir organizasyon bizleri beklerken 2023 Teknofest'in 30 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında düzenleneceği açıklandı.

TEKNOFEST YARIŞMALARI NELER?

Dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarının gerçekleştirileceği 2023 Teknofest yarışmaları ve şartları belli oldu. Bu kapsamda 41 farklı dalda yarışmalar düzenlenecek ve katılımcılar kıyasıya bir yarışın içerisinde olacak. İşte 2023 Teknofest yarışmaları:

Akıllı Ulaşım Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Çip Tasarım Yarışması

Dikey İnişli Roket Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

Hack İstanbul

Helikopter Tasarım Yarışması

Hyperloop Geliştirme Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması

Karma Sürü Robotlar Yarışması

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması

Liseler Arası İnsanız Hava Araçları Yarışması

Lise Öğrencleri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması

Model Uydu Yarışması

Pardus 21 Hata Yakalama Yarışması

Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması

Robot Yarışmaları

Roket Yarışması

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

Savaşan İHA Yarışması

Take Off Girişim Zirvesi

Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması

Travel Hackathon

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri

Turizm Teknolojileri Yarışması

Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması

Türkiye Drone Şampiyonası

Uçan Araba Şampiyonası

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

World Drone Cup

2023 TEKNOFEST BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDÜLLER

Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan 2023 TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümüne özel bugüne kadarki en gösterişliği etkinliğe imza atmaya hazır. Gösterilerin yanı sıra yarışmaların da olacağı festivalde, başvuru şartları ve ödüller belli oldu. TEKNOFEST 2023 ödülleri ise 13 Milyon TL + 30 milyon TL malzeme desteği olarak açıklandı. İşte 2023 Teknofest yarışma başvuru şartları...

İlk adımda www.t3kys.com adresine girerek sağ üstte yer alan “Yeni Hesap” butonunu seçin ve açılan sayfada ilgili alanları doldurarak “Üye Ol” butonuna tıklayın. Yeni hesap oluşturmak için görselde kırmızı daireler ile belirtilen Kişiler Bilgiler, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri ve Üyelik Bilgileri başlıkları altındaki bilgileri eksiksiz doldurup mavi daire ile belirtilen Bilgilendirme ve Muvafakatname onayını işaretleyin. İşlemlerin ardından kaydınız alınmış olacak ve giriş sayfasına aktarılacaksınız.

Sayfanın sağ üst tarafında bulunan isminizin baş harfi ikonundan

» Profil Bilgileri

» Başvurular

» Takım Bilgileri

» Sertifikalar

sayfalarına erişebilirsiniz

Bir önceki adımda bulunan “Takım Bilgilerim” sekmesine tıklayarak takım sayfasına gidin. Bu sayfada takım davetiyelerinizi ve içinde bulunduğunuz takımın bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Takım oluşturma sayfasına giriş yaptığınızda “Yeni Takım Oluştur” butonuna tıklayarak takımınızı kurun. (Takımı kuran kişinin takım kaptanı veya danışmanı olması gerekmektedir.)

Takımınızı oluşturduktan sonra 6. adımda yer alan yarışma başvurunuzu tamamlayın. Yarışma başvurunuz tamamlandıktan sonra takımınıza 7. adımda gösterildiği şekilde üye ekleme/çıkarma işlemi yapabilirsiniz.

Anasayfada açılan başvuruları görüntüleyebilir ve başvuru yapabilirsiniz. Başvurulan programları “Başvurularım” tablosundan kontrol edebilirsiniz.

Bu sayfada yeni üye davet edebilir, davet edilen üyeleri görüntüleyebilir ve üyeleri listeleyebilirsiniz.

Davet edilecek olan üyenin mavi daireler ile belirtilen alandaki bilgileri hatasız ve eksiksiz doldurulmalıdır.

ÖNEMLİ NOT:

TEKNOFEST, Samsun'da meyvelerini vermeye başladı

Anasayfada “Başvurularım” sekmesinden başvurularınızı görüntüleyebilirsiniz. Yarışmaların tüm süreçleri KYS üzerinden ilerlemektedir.

Form başlığı altındaki “Yeni Form Atandı” butonuna tıklayarak rapor yükleme, maddi destek başvurusu, itiraz etme gibi süreçleri tamamlayabilirsiniz.

“Başvuru Hareketleri” sekmesi altında yer alan mor renkli ikona tıklayarak başvuru hareketlerinizi ve hakem değerlendirmesi sonucu rapor puanınızı görüntüleyebilirsiniz.

TEKNOFEST KARADENİZ çerçevesinde şehirde TEKNOFEST Kalıcı İzler Komisyonu vasıtasıyla hayata geçirilen Bilim Samsun, Samsun Keşif Kampüsü ve Özdemir Bayraktar Canik Keşif Kampüsü’nde yer alan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme sınavı başvuruları başladı.

Geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen eğitim için Samsunlu ortaokul (4.sınıf ve 5. sınıf) ve lise (8. Sınıf, 9. Sınıf ve lise hazırlık sınıfı) öğrencilerimizin 30 Kasım 2022 tarihine kadar başvuruları bekleniyor.

Matematik, fen, algoritma ve genel kültür alanlarında öğrencilerin gelişimi için 2017 yılından itibaren faaliyet gösteren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) bu doğrultuda öğrencilerin 36 ay sürecek eğitimine destek oluyor.

Samsun’u geleceğin dünyasına hazırladıklarını ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın yararlanabilecekleri bilim merkezleri ve Deneyap Atölyeleri ile gençlik ve eğitim şehri Samsun’da geleceğin bilim insanlarının yetişeceği ortamlar geliştirdik. Muhteşem bir festival ile birlikte çocuklarımızın dünya standartlarında kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar hazırladık. Geliştirdiğimiz bilim merkezlerinin meyvelerini toplamak bizleri çok memnun ediyor” dedi.

“Eğitim şehri olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz”

Tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için, geleceğin mühendisleri, teknoloji girişimcileri ve teknoloji liderlerinin yetişmesine katkı sağlayan Türkiye Teknoloji Vakfı’nın çalışmalarını çok değerli bulduğunu paylaşan Dağlı, “TEKNOFEST KARADENİZ’e rekor sayıda proje ile katılım sağlayan öğrencilerimizin aynı ilgiyi bu eğitim programında da göstereceğini düşünüyorum. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilecekleri muazzam kampüslerde, alanlarında uzman eğitmen, mühendis ve öğretmenlerin yardımı ile geleceğin teknoloji yıldızlarının ilimizden çıkacağına şüphe duymuyorum. Bizler de gelecek nesillerimize daha iyi bir gelecek için bilim ve teknoloji odaklı projeleri şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Teknofest Karadeniz nerede?

Bu yıl ilk defa Azerbaycan'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Türkiye'de 5. kez 30 Ağustos – 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Kurtuluş Mücadelesi'ne ilk adımın atıldığı Samsun ilindeki Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleşti.

Teknofest başvurusu nasıl yapılır?

Teknoloji severler yarışmalar hakkında daha fazla bilgi almak ve yarışma başvurularını gerçekleştirmek için https://teknofest.org/tr/competitions/adresini ziyaret edebilirler.