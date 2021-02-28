TEKNOFEST 2021 başvuruları ne zamana uzatıldı? TEKNOFEST 2021 ne zaman?

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için başvurular ocak ayında alınmaya başlamıştı. Konuya ilişkin TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla başvurulara dair bazı soruların yanıtı aranmaya başladı. Peki, TEKNOFEST 2021 başvuruları uzatıldı mı? TEKNOFEST 2021 başvuruları ne zaman sona erecek? TEKNOFEST 2021 ne zaman?