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Teknoloji TEKNOFEST 2021 başvuruları ne zamana uzatıldı? TEKNOFEST 2021 ne zaman?
Teknoloji

TEKNOFEST 2021 başvuruları ne zamana uzatıldı? TEKNOFEST 2021 ne zaman?

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için başvurular ocak ayında alınmaya başlamıştı. Konuya ilişkin TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla başvurulara dair bazı soruların yanıtı aranmaya başladı. Peki, TEKNOFEST 2021 başvuruları uzatıldı mı? TEKNOFEST 2021 başvuruları ne zaman sona erecek? TEKNOFEST 2021 ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-28 23:39:00 -
TEKNOFEST 2021 başvuruları ne zamana uzatıldı? TEKNOFEST 2021 ne zaman?

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden TEKNOFEST 2021 yarışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

TEKNOFEST 2021 başvuruları ne zamana uzatıldı?

TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmaları başvuruları geçtiğimiz ocak ayında alınmaya başladı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2021 başvuruları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda başvuruların 15 Mart tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına 15 Mart tarihine kadar başvuru gerçekleştirebilecek.

TEKNOFEST 2021 ne zaman?

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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