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Aktüel Teknik ve fiziki takipler sonuç verdi! İstanbul'da PKK'nın tüyleri yolundu
Aktüel

Teknik ve fiziki takipler sonuç verdi! İstanbul'da PKK'nın tüyleri yolundu

İstanbul'da başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 08:23:00 -
Teknik ve fiziki takipler sonuç verdi! İstanbul'da PKK'nın tüyleri yolundu

İstanbul’da 4 ilçede 7 farklı adreste terör örgütü PKK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da 4 ilçede belirledikleri 7 farklı adreste terör örgütü PKK’nın yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen ve PKK yapılanmasına destek verdiği öğrenilen 7 şüpheli yapılan operasyonun ardından yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen evraklara el konuldu. Yakalanan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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