Teknik Direktörden şok iddia!
Daha önce Hollanda'yı çalıştıran İrlanda Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vera Pauw, futbol oynadığı dönemde Hollanda futbolunda üst düzey bir yetkilinin tecavüzüne uğradığını açıkladı.
Daha önce Hollanda'yı çalıştıran İrlanda Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vera Pauw, futbol oynadığı dönemde Hollanda futbolunda üst düzey bir yetkilinin tecavüzüne uğradığını açıkladı.
Hollandalı kadın teknik direktör, Hollanda Futbol Federasyonu'nun (KNVB), yaptığı başvurulara sessiz kaldığını belirterek, bir süre önce polise şikayette bulunduğunu söyledi.
Vera Pauw'a göre, Hollanda futbol federasyonunda sistematik cinsel istismar, gücün kötüye kullanılması, zorbalık, gözdağı ve tecrit yoğun şekilde devam ediyor.
Hollanda Futbol Federasyonu, kadın sporculara güvenli çalışma ortamı sağlanamamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Pauw'dan özür diledi.
Uzun yıllar Hollanda Kadın Milli Futbol takımı forması giyen, ardından teknik direktörlük görevine getirilen 59 yaşındaki Vera Pauw, geçmişte yaşadığı tecavüz ve cinsel taciz olaylarını Twitter hesabından açıkladı.