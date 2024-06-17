Teknik direktör Yılmaz Vural ve Kemal Sunal! İşte gündemi sarsan o görüntüler

Sezon ortasında Menemen FK'ye gelen ve play-off’ta elenmesi sonrası sözleşmesi sona eren Yılmaz Vural EURO 2024'de görev almak için Almanya’ya gitti.

TFF adına görev yapan Yılmaz Vural'ın gündemi sarsan görüntüleri ortaya çıktı.

KEMAL SUNAL İLE AYNI FİLMDE OYNADI

Teknik direktör ve eski futbolcu Yılmaz Vural, yıllar önce Kemal Sunal'ın filminde rol aldığı ortaya çıktı.

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Vural, 1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminin oyuncu kadrosunda yer aldığını dile getirmişti.

Yılmaz Vural, rahmetli oyuncu Kemal Sunal ile dost olduğunu ifade ederken, filmde nasıl rol aldığını anlattı.

Vural, ''Kemal abi kendisi bana teklif etti. 'Ya Yılmaz gel, sen de bu filmde oyna' dedi. Ben de ağabey nasıl olacak falan derken, o da, 'Ya bir şey olmaz, sen duracaksın, ben gelip adres falan sorarım, senin için de güzel bir anı olmuş olur'' ifadelerini kullandı.

Deneyimli hocanın filmde oynadığı sahne, sosyal medyada yeniden gündem oldu.