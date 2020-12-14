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Spor Teknik direktör Ümit Karan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

Teknik direktör Ümit Karan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:40:19 -
Teknik direktör Ümit Karan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde mücadele eden FC Shkupi'nin teknik direktörü, eski milli futbolcu Ümit Karan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Muhammet Said'in Suriye'nin İdlib kentinde ağır bir deri hastalığı olan "Pemfigus"a yakalanan 11 yaşındaki Meryem Es-Sah'ın fotoğrafını seçen Karan, spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde", haber kategorisinde ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" fotoğrafı için oy kullandı.

Ümit Karan, AA'nın geleneksel oylamasında, özellikle uluslararası basında yer bulan fotoğrafları gördüğünde gurur duyduğunu söyledi.

Tercih yaparken zorlandığını belirten Karan, "Türkiye'de ve dünyada medya alanında önemli bir role sahip olan AA'nın fotoğraflarını oylamak öyle kolay olmuyor. Hepsi birbirinden güzel kareler. Tüm basın mensubu arkadaşlarımın emeğine sağlık. Acının, mutluluğun, başarının sesi olan fotoğrafların tamamı 90'a atılmış gol gibiydi." dedi.

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